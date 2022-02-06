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Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar! - Son Dakika

Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!

06.02.2022 10:56

Galatasaray'ın kamp yaptığı otelde bir futbolseverin Pulgar ve Gomis'le çektirdiği fotoğraflar kriz çıkarttı. Başka takım taraftarı olan futbolseverin, paylaşımında kullandığı ifadeler Galatasaraylıların tepki göstermesine neden oldu. Önlem almayan yönetime sert tepki gösterildi.

Bu sezonu hayli gergin geçiren Galatasaray'da problem bitmiyor. Fanatik'teki habere göre; Antalya kampında oyuncuların disiplinsiz davrandığı iddiaları gündeme gelirken, yaşanan başka bir hadise ortalığı karıştırdı.

Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar

GERİ ÇEVİRMEDİLER

Sarı-Kırmızılılar'ın Antalya'da kamp yaptığı otelde kalan bir müşterinin fotoğraf çektirme isteğini oyuncular kırmazken forma imza isteğini de geri çevirmedi. Ancak yıldızlarla poz veren kişi bunları dalga geçici yorumlarla paylaşınca G. Saray cephesi ayağa kalktı. Pulgar ile olan karesine "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafında da "Kümede kalacaklarını söyledi" yorumunu yaptı.

"YOL GEÇEN HANI"

Bu karelerin yayılmasının ardından paylaşım yapan kişiye sosyal medyadan tepki yağarken G.Saraylı taraftarlar yönetime tepki gösterip "Kamp değil yol geçen hanı" yorumlarını yaptı. Bu kişi, yaşananların ardından Galatasaray'dan ve futbolculardan özür diledi. Oteli terk etse de tepkiler dinmedi.

FATURA YÖNETİME KESİLDİ

Koronavirüs vakalarının arttığı dönemde futbolcuların açık alanda maskesiz bulunması ve onlarla temas kuranların da önlemsiz olması taraftarları kızdırdı.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar
Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar
Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar
Galatasaray'ın kaldığı otelde kriz! Taraftarları çıldırtan fotoğraflar
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Galatasaray, Antalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar! - Son Dakika Spor


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