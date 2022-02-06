Galatasaray'ın kaldığı otelde taraftarları çıldırtan fotoğraflar!

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Bu sezonu hayli gergin geçiren Galatasaray'da problem bitmiyor. Fanatik'teki habere göre; Antalya kampında oyuncuların disiplinsiz davrandığı iddiaları gündeme gelirken, yaşanan başka bir hadise ortalığı karıştırdı.

GERİ ÇEVİRMEDİLER

Sarı-Kırmızılılar'ın Antalya'da kamp yaptığı otelde kalan bir müşterinin fotoğraf çektirme isteğini oyuncular kırmazken forma imza isteğini de geri çevirmedi. Ancak yıldızlarla poz veren kişi bunları dalga geçici yorumlarla paylaşınca G. Saray cephesi ayağa kalktı. Pulgar ile olan karesine "Kümede kalamayabilirlermiş", Gomis'le olan fotoğrafında da "Kümede kalacaklarını söyledi" yorumunu yaptı.

"YOL GEÇEN HANI"

Bu karelerin yayılmasının ardından paylaşım yapan kişiye sosyal medyadan tepki yağarken G.Saraylı taraftarlar yönetime tepki gösterip "Kamp değil yol geçen hanı" yorumlarını yaptı. Bu kişi, yaşananların ardından Galatasaray'dan ve futbolculardan özür diledi. Oteli terk etse de tepkiler dinmedi.

FATURA YÖNETİME KESİLDİ

Koronavirüs vakalarının arttığı dönemde futbolcuların açık alanda maskesiz bulunması ve onlarla temas kuranların da önlemsiz olması taraftarları kızdırdı.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler: