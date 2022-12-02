Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Sinirden çılgına dönüp hakemin üzerine yürüdü

2022 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Portekiz'le birlikte gruptan çıkması beklenen Uruguay, son 16'yı göremeden havlu attı. Gana'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i yenmesiyle gruptan çıkamadı.

SÜRE ALAMADI

Uruguay'ın Dünya Kupası'nda kaptanı olması beklenen Muslera, üç maçta da süre alamadı. Dünya Kupası'nda fırsat bulamayan tecrübeli eldiven, Gana maçının ardından elenmeleriyle çılgına döndü.

HAKEMİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Uruguaylılar takım halinde maçın hakeminin üstüne yürüdü. Kulübeden fırlayan Muslera, hakemlere çok sert tepki gösterdi. Ardından yardımcı harekete arkasından bir temasta bulundu. Muslera'yı arkadaşları soyunma odasına götürdü.