Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Sinirden çılgına dönüp hakemin üzerine yürüdü - Son Dakika
Üye Girişi

Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Sinirden çılgına dönüp hakemin üzerine yürüdü

02.12.2022 21:57
Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Sinirden çılgına dönüp hakemin üzerine yürüdü

Galatasaray'ın kaptanı Muslera'nın ülkesi Uruguay, Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı. Gana maçının bitiş düdüğüyle Uruguay, takım halinde hakemin üzerine yürüdü. Sinirden çılgına dönen Muslera'nın yardımcı hakeme yaptığı hareket olay oldu.

2022 Dünya Kupası'nda sürprizler devam ediyor. Portekiz'le birlikte gruptan çıkması beklenen Uruguay, son 16'yı göremeden havlu attı. Gana'yı 2-0'lık skorla mağlup eden Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz'i yenmesiyle gruptan çıkamadı.

SÜRE ALAMADI

Uruguay'ın Dünya Kupası'nda kaptanı olması beklenen Muslera, üç maçta da süre alamadı. Dünya Kupası'nda fırsat bulamayan tecrübeli eldiven, Gana maçının ardından elenmeleriyle çılgına döndü.

Muslera'yı böyle görmemiştik! Kariyerinde neler neler yaşadı ama hiç bu kadar çıldırmadı

HAKEMİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Uruguaylılar takım halinde maçın hakeminin üstüne yürüdü. Kulübeden fırlayan Muslera, hakemlere çok sert tepki gösterdi. Ardından yardımcı harekete arkasından bir temasta bulundu. Muslera'yı arkadaşları soyunma odasına götürdü.

Kariyerinde neler neler yaşadı ama hiç bu kadar çıldırmadı! Muslera'yı hiç böyle görmemiştik
YORUMLAR
500

Galatasaray, Uruguay, Muslera, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Sinirden çılgına dönüp hakemin üzerine yürüdü - Son Dakika


Son Dakika
21:53 Meral Akşener, Erdoğan'ın davetini neden reddettiğini anlattı: İYİ Parti seçmeni için yaptı
21:47 Sokak ortasında bulunan cansız bedenin ünlü oyuncu ait olduğu ortaya çıktı
21:39 Kulüpler Birliğinden yabancı kuralı açıklaması! Son 18 yılda 10 kez değişti
21:34 Şenol Güneş'in yeni imajı sosyal medyayı salladı: Estetik yaptırmış
21:14 MHP ile kavga borsaya yansıdı! BİM'in hisseleri düşüşe geçti
21:07 Sivrisineğin ısırdığı kadının yanağından çıktı! Doktorlar bile şaşırdı
20:59 Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Sinirden çılgına dönüp hakemin üzerine yürüdü
20:04 Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha! Portekiz'i deviren Güney Kore gruptan çıkmayı başardı
19:35 Yaşlı erkekleri ilişki vaadiyle kandırıp yankesicilik yapan kadın tutuklandı
16:27 Bakanlık resmi rakamları açıkladı! 2023 seçimlerinde kaç Suriyeli oy kullanacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2022 22:16:41. #1.11#
SON DAKİKA: Muslera'yı hiç böyle görmemiştik! Sinirden çılgına dönüp hakemin üzerine yürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement