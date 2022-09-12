Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçti. Karşılaşmada geri düşen sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in golüyle beraberliği yakalarken Ahmet Çakar'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, aslan yürüyüşü yaptığı gol sevinci fotoğrafında Gomis'in kalçasını zum yaparak, "Sen bu lige fazlasın oğlum" notuyla paylaştı. Çakar'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, ünlü yorumcuya "Kaç yaşındasın, utanmıyor musun!" şeklinde yorumlar geldi.
Ahmet Çakar'a gelen tepkilerden bazıları şöyle:
Son Dakika › Spor › Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun - Son Dakika