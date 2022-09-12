Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun - Son Dakika
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Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun

12.09.2022 00:29
Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılılara beraberlik golünü getiren Bafetimbi Gomis, galibiyette büyük pay sahibi oldu. Yorumcu Ahmet Çakar'ın ise Fransız golcünün gol sevinç fotoğrafında kalçasını zumlayarak paylaşması sosyal medyada tepki çekti. Futbolseverler, Çakar'a "Kaç yaşındasın, utanmıyor musun!" dedi.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçti. Karşılaşmada geri düşen sarı-kırmızılılar, Bafetimbi Gomis'in golüyle beraberliği yakalarken Ahmet Çakar'dan tepki çeken bir paylaşım geldi.

"SEN BU LİGE FAZLASIN OĞLUM"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, aslan yürüyüşü yaptığı gol sevinci fotoğrafında Gomis'in kalçasını zum yaparak, "Sen bu lige fazlasın oğlum" notuyla paylaştı. Çakar'ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekerken, ünlü yorumcuya "Kaç yaşındasın, utanmıyor musun!" şeklinde yorumlar geldi.

Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafında öyle bir yere zum yaptı ki ortalık ayağa kalktı: Utanmıyor musun

Ahmet Çakar'a gelen tepkilerden bazıları şöyle:

Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafında öyle bir yere zum yaptı ki ortalık ayağa kalktı: Utanmıyor musun
Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafında öyle bir yere zum yaptı ki ortalık ayağa kalktı: Utanmıyor musun
Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafında öyle bir yere zum yaptı ki ortalık ayağa kalktı: Utanmıyor musun
Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafında öyle bir yere zum yaptı ki ortalık ayağa kalktı: Utanmıyor musun
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Son Dakika Spor Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Çakar, Gomis'in fotoğrafına öyle bir zum yaptı ki sosyal medya ayağa kalktı: Utanmıyor musun - Son Dakika
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