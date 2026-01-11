Galatasaray\'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen\'den çarpıcı hareket

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) çeyrek final maçında Nijerya ile Cezayir karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nijerya, 2-0'lık skorla kazandı.

NİJERYA 2 GOLLE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Cezayir'i evine eli boş gönderen Nijerya, yarı finale çıkan takım oldu.

OSIMHEN'DEN ÇARPICI HAREKET

Maçın sonunda Nijeryalı oyuncular tüm takım halinde galibiyeti doyasıya kutladı. Soyunma odasında kendilerine özgü dansla sevinç yapan Nijerya'da Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in arkadaşlarına eşlik etmemesi dikkat çekti. Osimhen'in aynı saatlerde Süper Kupa'yı kaybeden Galatasaray'a saygısızlık etmemek amacıyla sevinç gösterilerine katılım sağlamadığı iddia edildi.

YARI FİNALDEKİ RAKİP FAS

Victor Osimhenli Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile 14 Ocak Çarşamba günü zorlu müsabakada karşı karşıya gelecek.