Spor

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

11.01.2026 14:40  Güncelleme: 14:42
35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) Nijerya, Cezayir'i 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Maç sonunda Nijeryalı oyuncular galibiyet sevincini soyunma odasında dans ederek kutladı. Kutlamalara Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in katılım göstermemesi dikkat çekti. Osimhen'in aynı saatlerde oynanan Süper Kupa maçında Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'a saygısızlık yapmamak adına kutlamalarda gözükmediği iddia edildi.

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) çeyrek final maçında Nijerya ile Cezayir karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nijerya, 2-0'lık skorla kazandı.

NİJERYA 2 GOLLE YARI FİNALE YÜKSELDİ

Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Cezayir'i evine eli boş gönderen Nijerya, yarı finale çıkan takım oldu.

OSIMHEN'DEN ÇARPICI HAREKET

Maçın sonunda Nijeryalı oyuncular tüm takım halinde galibiyeti doyasıya kutladı. Soyunma odasında kendilerine özgü dansla sevinç yapan Nijerya'da Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in arkadaşlarına eşlik etmemesi dikkat çekti. Osimhen'in aynı saatlerde Süper Kupa'yı kaybeden Galatasaray'a saygısızlık etmemek amacıyla sevinç gösterilerine katılım sağlamadığı iddia edildi.

YARI FİNALDEKİ RAKİP FAS

Victor Osimhenli Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile 14 Ocak Çarşamba günü zorlu müsabakada karşı karşıya gelecek.

