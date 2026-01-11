Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nın (AFCON 2025) çeyrek final maçında Nijerya ile Cezayir karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Nijerya, 2-0'lık skorla kazandı.
Nijerya, 47. dakikada Galatasaray'da forma giyen golcü futbolcu Victor Osimhen ve 57. dakikada Akor Adams'ın golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Cezayir'i evine eli boş gönderen Nijerya, yarı finale çıkan takım oldu.
Maçın sonunda Nijeryalı oyuncular tüm takım halinde galibiyeti doyasıya kutladı. Soyunma odasında kendilerine özgü dansla sevinç yapan Nijerya'da Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in arkadaşlarına eşlik etmemesi dikkat çekti. Osimhen'in aynı saatlerde Süper Kupa'yı kaybeden Galatasaray'a saygısızlık etmemek amacıyla sevinç gösterilerine katılım sağlamadığı iddia edildi.
Victor Osimhenli Nijerya, yarı finalde ev sahibi Fas ile 14 Ocak Çarşamba günü zorlu müsabakada karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?