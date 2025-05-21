Galatasaray\'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı takan Galatasaray, pazar günü Yenikapı'da tarihi bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Kutlamalara az bir süre kala sürpriz bir gelişme ortaya çıktı.

DUA LIPA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve ekibi, kutlamalarda yerli ve yabancı olmak üzere birçok sanatçı ile görüşme gerçekleştirdi. Haberde, Sarı-kırmızılı yönetimin dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa ile de görüştüğü ifade edilirken, Dua Lipa'nın konser programının çok dolu olduğu ve tarih uyuşmadığı için teklifi reddettiği dile getirildi.

2 MİLYON KİŞİ BEKLENİYOR

Öte yandan Yenikapı Meydanı'nda yapılacak şampiyonluk törenine 2 milyon taraftarın katılması düşünülüyor. Gün boyu sürecek kutlamalarda ünlü sanatçıların yanı sıra görsel şovlarda yer alacak. Sarı-Kırmızılı futbolcular, Galatasaray Lisesi'nin önünden hareket edecek üstü açık otobüsle şehir turu yaparak Yenikapı'ya geçecek. Akşam saatlerinde isekupa Galatasaraylı oyuncuların ellerinde yükselecek.

Son olarak GS Store'a ait tırlar da Yenikapı'da hazır bulunacak. Piyasaya yeni çıkan beşinci yıldızlı ürünler, Sarı-Kırmızılı taraftarlarla buluşturulacak. Sarı-Kırmızılı kulüp, bu sayede ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor.