Galatasaray'ın Muslera'yla yollarını ayıracağı iddia edildi, tecrübeli kaleciden cevap gecikmedi

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste kötü sonuçlar elde eden Galatasaray'da değişim sinyalleri verildi.

SÖZLEŞMESİNİN FESHEDİLECEĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Bu haberlerin ardından kaleyi yabancı bir file bekçisine emanet etmeyi düşünen Cimbom'un yabancı kontenjanında yer açmak için Uruguaylı kalecisiFernando Muslera'nın sözleşmesini anlaşmalı olarak feshedeceği öne sürüldü.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Sakatlıktan kurtulduktan sonra zirve performansına bir daha ulaşamayan yıldız kaleci, söz konusu iddiaların hemen ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan hikaye paylaştı. Muslera, "2024'e kadar kalmak için çok güzel bir ülke. Kim bilir belki daha fazla…" ifadelerini kullandı.

3 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Sivasspor'a 1-0 kaybedilen maçta takım arkadaşı Luyindama ile çarpıştıktan sonra acı içinde yerde kalan 35 yaşındaki Uruguaylı kalecinin sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık ve ön çapraz bağında esneme tespit edilmişti. Geçtiğimiz yıl kaval kemiği kırılan ve uzun süre sonra sahalara dönen Muslera'nın, yaklaşık 3 ay forma giymesi beklenmiyor.