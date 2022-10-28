Taraftarı mest eden tablo! Mertens ve Oliveira maç biter bitmez Mata'ya koştu - Son Dakika
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Taraftarı mest eden tablo! Mertens ve Oliveira maç biter bitmez Mata'ya koştu

28.10.2022 22:30

Sarı-kırmızılılarda maçın son düdüğünün çalmasıyla birlikte Oliveira ve Mertens başta olmak üzere takım arkadaşları Fatih Karagümrük karşısında ilk golünü atan Galatasaray'ın İspanyol yıldızı Juan Mata'yı tebrik etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıarda Juan Mata bu sezon ilk kez ağları sarstı.

MATA SİFTAH YAPTI

Karşılaşmanın 75. dakikasında Mertens'in yerine oyuna giren Juan Mata, sarı-kırmızılıların 2. golüne 85. dakikada imza attı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ise takım arkadaşları deneyimli futbolcunun yanına koştu.

Mertens ve Oliveira maç biter bitmez yıldız futbolcunun yanına koştu! Ortaya çıkan tablo taraftarı mest etti

EMRE'DEN 2149 GÜN SONRA GOL

Öte yandan Galatasaray'ın karşılaşmada ilk golünü atan Emre Taşdemir, 2149 gün sonra Süper Lig'de ağları sarsma başarısı gösterdi.

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Galatasaray, Juan Mata, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Taraftarı mest eden tablo! Mertens ve Oliveira maç biter bitmez Mata'ya koştu - Son Dakika
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