Taraftarı mest eden tablo! Mertens ve Oliveira maç biter bitmez Mata'ya koştu

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıarda Juan Mata bu sezon ilk kez ağları sarstı.
Karşılaşmanın 75. dakikasında Mertens'in yerine oyuna giren Juan Mata, sarı-kırmızılıların 2. golüne 85. dakikada imza attı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ise takım arkadaşları deneyimli futbolcunun yanına koştu.
Öte yandan Galatasaray'ın karşılaşmada ilk golünü atan Emre Taşdemir, 2149 gün sonra Süper Lig'de ağları sarsma başarısı gösterdi.
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