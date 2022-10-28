Taraftarı mest eden tablo! Mertens ve Oliveira maç biter bitmez Mata'ya koştu

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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıarda Juan Mata bu sezon ilk kez ağları sarstı.

MATA SİFTAH YAPTI

Karşılaşmanın 75. dakikasında Mertens'in yerine oyuna giren Juan Mata, sarı-kırmızılıların 2. golüne 85. dakikada imza attı. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte ise takım arkadaşları deneyimli futbolcunun yanına koştu.

EMRE'DEN 2149 GÜN SONRA GOL

Öte yandan Galatasaray'ın karşılaşmada ilk golünü atan Emre Taşdemir, 2149 gün sonra Süper Lig'de ağları sarsma başarısı gösterdi.