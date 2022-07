Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, mutluluğunu anlattı Açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferi Kazımcan Karataş, hedefinin uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giymek olduğunu söyledi.

Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck kentindeki Stans kasabasında ikinci etap kampını gerçekleştiren sarı-kırmızılılarda genç sol bek Kazımcan, GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transfer sürecini anlatan Kazımcan, "Galatasaray'ın ilgisini duyunca heyecanlandım. O süreçte Ümit Milli Takım'da bulunuyordum. Okan hoca bana bu camianın neler getireceğini söyledi. Ben de Galatasaray formasıyla elimden geleni yapacağımı anlattım. Yaşım daha ufak ama uzun yıllar bu formaya hizmet etmek istiyorum. Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamak en büyük hayalim." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı formayı Nef Stadı'nda ilk kez Kasımpaşa ile yapılan hazırlık maçında giyen 19 yaşındaki futbolcu, "Tüylerim diken diken oldu. İmzaya geldiğimde stadın boş olduğunu görüyordum ama benim için öyle değildi. Ben sanki imzaya geldiğimde tüm taraftarımız oradaydı. Sahaya çıktığımda da röportaj verdiğimde de çok heyecanlıydım. Çünkü artık ben evime gelmiştim. Taraftarlarımızın önünde ilk maçıma çıktım, gurur vericiydi. Taraftarımızın bana olan ilgisine, camiamıza olan katkısına çok teşekkür ediyorum. İnşallah bütünleşip daha iyi başarılara birlikte imza atarız." ifadelerini kullandı.

Kazımcan, Galatasaray'daki tecrübeli futbolculardan çok şey öğreneceğini belirterek, "Çok tecrübeli abilerim var. Özellikle Nando'dan (Muslera) çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Galatasaray'da bir 10 yıl devirdi. Her kategoride oynadı, gerçekten çok tecrübeli. Her gün çok çalışıyor ve kendini geliştiriyor. Kendi mevkimde olan Patrick de çok tecrübeli bir oyuncu. Onun bana idmanda kattığı şeyler için de teşekkür ediyorum. Kendisinden yıl içinde de çok şey öğreneceğim. Umarım hem ikimiz hem de Galatasaray adına güzel bir yıl olur. Umarım sonu şampiyonlukla biter." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen seneyi taraftarımıza, camiamıza unutturmamız lazım"

Kazımcan Karataş, Süper Lig'de 13. bitirdikleri geçen sezonu camiaya unutturmak istediklerini dile getirdi.

Sezona iyi başlamak istediklerini aktaran genç sol bek, "Geçen seneyi taraftarımıza, camiamıza unutturmamız lazım. Bu sene yeni bir sayfa açıp, başka hikaye yazmamız gerekiyor. Sonu şampiyonluk olması gerektiğinin bilinciyle çalışıyoruz. Galatasaray'ın bir sözü vardır; 'Mayıslar bizimdir' diye mayıslar inşallah bizim olur." dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlara değinen Kazımcan, "Gittiğimiz her yerde evimizde gibi hissediyoruz. Taraftarlarımız her şartta, her koşulda yanımızda oluyor. Avusturya'dayız burada da İstanbul'daymışız gibi hissediyoruz. İlk maçımız Antalya deplasmanında. İnşallah güzel bir başlangıç olur. Taraftarlarımızın bizden istekleri, arzuları elbette var. Onlar da bizim gibi bekliyorlar, heyecanlılar. Biz onlar için savaşacağız. Onlar bizim için gerekirse tribünde defans yapsınlar. Biz de onlar için hücum yapacağız. Taraftarlarımızla birlik ve beraber olalım. İnşallah güzel bir sezon geçirelim." diyerek sözlerini tamamladı.