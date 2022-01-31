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Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! - Son Dakika

Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!

31.01.2022 10:03

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul'a geldi. Pena, Muslera ile birlikte çalışacağı için mutlu olduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol kaleci Inaki Pena İstanbul'a geldi.
Galatasaray'da kaleci arayışları son buldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'da forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena ile kiralık olarak anlaşma sağladı. 22 yaşındaki kaleci gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. İspanya'nın Barcelona şehrinden uçağa binen Pena, İstanbul'a indi.

"GELECEĞİM BELİRSİZ"

Pena yaptığı ilk açıklamada, "Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Fernando Muslera gibi bir oyuncuyla oynamak çok mutluluk verici, ondan çok şey öğrenebilirim. Galatasaray'daki geleceğim şu an için belirsiz, bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Pena daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havaalanından ayrıldı. Inaki Pena, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

BEDEL YOK

Dortmund'un kalecisi Roman Bürki, transfer teklifine sıcak bakmadı. Daha sonra Galatasaray, yönünü Barcelona B Takımı'ndan Inaki Pena'ya yöneltti.Galatasaray'ın Barcelona'dan kiraladığı 22 yaşındaki file bekçisi için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyeceği öğrenildi.

GELİŞMESİNİ İSTİYOR

22 yaşındaki İspanyol kaleci Inaki Pena, yarın gece İstanbul'da olacağı belirtildi. Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'in Inaki Pena'yı gelecek sezon A takım kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!
Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!
Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi!
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Galatasaray, Barcelona, İstanbul, Muslera, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yeni transferi Pena, sessiz sedasız İstanbul'a geldi! - Son Dakika
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