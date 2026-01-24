Galatasaray\'ın yeni yıldızı ilk maçına bu akşam çıkamıyor! İşte nedeni

Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, lisans işlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı futbolcu Noa Lang'ın lisansını maç saatine kadar çıkarmayı başaramadı. Bu nedenle Lang, Süper Lig'de bugün oynanacak Fatih Karagümrük mücadelesinde kadroda yer alamayacak.
Galatasaray taraftarının merakla beklediği Noa Lang'ın sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkışı, lisans sorunu nedeniyle başka bir maça kaldı.
