Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Rize'ye gitmek üzere yola çıktı ve kaza yaptı

Kurban Bayramı için memleketi Rize'ye gitmek üzere yola çıkan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, aracıyla kaza yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Genç futbolcu, Giresun- Görele yolu üzerinde kaza yaptı. Aracında büyük hasar meydana gelen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gazeteci Yakup Çınar'ın verdiği bilgiye göre, kazaya karışan diğer tarafın da sağlık durumuyla ilgili bir sorun bulunmuyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Kazaya dair fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sonrası genç yıldıza geçmiş olsun mesajları yağdı.