Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Rize'ye gitmek üzere yola çıktı ve kaza yaptı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Rize'ye gitmek üzere yola çıktı ve kaza yaptı

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Rize'ye gitmek üzere yola çıktı ve kaza yaptı

28.06.2023 11:27

Kurban Bayramı için memleketi Rize'ye gitmek üzere yola çıkan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Giresun-Görele yolu üzerinde aracıyla kaza yaptı. Yılmaz'ın sağlık durumu iyi olup, kazaya karışan diğer tarafın da sağlık sorunu bulunmamaktadır. Sosyal medyada paylaşılan kaza fotoğrafı sonrası genç futbolcuya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Kurban Bayramı için memleketi Rize'ye gitmek üzere yola çıkan Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, aracıyla kaza yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Genç futbolcu, Giresun- Görele yolu üzerinde kaza yaptı. Aracında büyük hasar meydana gelen Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gazeteci Yakup Çınar'ın verdiği bilgiye göre, kazaya karışan diğer tarafın da sağlık durumuyla ilgili bir sorun bulunmuyor.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Kazaya dair fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması sonrası genç yıldıza geçmiş olsun mesajları yağdı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi
Barış Alper Yılmaz
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Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Rize'ye gitmek üzere yola çıktı ve kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Rize'ye gitmek üzere yola çıktı ve kaza yaptı - Son Dakika
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