Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket yüzlerce kez paylaşıldı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket yüzlerce kez paylaşıldı

16.09.2022 21:35
Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket yüzlerce kez paylaşıldı

Galatasaray'ın Konyaspor'u konuk ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Dries Mertens, yere düştüğü bir pozisyonun ardından takım arkadaşları yardımına gelmeyince boşluğu tutuyormuş gibi yapıp yerden kalktı. O anlar sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılarda Dries Mertens'in saha içinde yaşadığı bir dikkat çekti.

KENDİ KENDİNİ YERDEN KALDIRDI

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından yere düşen Dries Mertens, takım arkadaşları yardımına gelmeyince ilginç bir yola başvurdu. Belçikalı yıldız, boşlukta bir eli tutuyormuş gibi yaparak yerden kendisini kaldırdı. O anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Herkes ağzı açık izledi! Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket olay oldu
Görüntü: Beinsports
Herkes ağzı açık izledi! Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket olay oldu
Görüntü: Beinsports
Herkes ağzı açık izledi! Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket olay oldu
Görüntü: Beinsports

BU HAREKETİ İLK KEZ YAPMADI

Dries Mertens, Napoli forması giyerken de benzer bir harekete imza atmıştı. Yıldız futbolcu İtalyan ekibinin formasını giydiği bir maçta yerde oturmuş arkadaşlarının kendisini kaldırmasını beklerken, kimse gelmeyince yine boşlukta bir eli tutuyormuş gibi yaparak ayağa kalkmıştı.

Herkes ağzı açık izledi! Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket olay oldu
Herkes ağzı açık izledi! Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket olay oldu
Herkes ağzı açık izledi! Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket olay oldu
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Dries Mertens, Galatasaray, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in yerden kalkmak için yaptığı hareket yüzlerce kez paylaşıldı - Son Dakika


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