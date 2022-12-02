Sakatlığı nedeniyle 45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, son durumuna dair sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Tedavi süreci son derece verimli geçen Sergio Oliveira'nın dönüşü 30 güne kadar inmiş durumda. Bacağının son halini paylaşan yıldız futbolcu, geri dönüşü için umut aşılayan ifadeler kullandı.
Sergio Oliveira yaptığı paylaşımda bacağının son halini paylaşarak, "Aslanlar asla ölmez! Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan, yıldız futbolcuya destek mesajı yağdı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın yıldızı son durumunu paylaşıp taraftara seslendi: Aslanlar asla ölmez - Son Dakika