Galatasaray'ın yıldızı son durumunu paylaşıp taraftara seslendi: Aslanlar asla ölmez - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldızı son durumunu paylaşıp taraftara seslendi: Aslanlar asla ölmez

02.12.2022 16:37

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, sakatlığıyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Aslanlar asla ölmez! Geri dönüyorum" ifadelerini kullanarak bacağının son halini paylaştı.

Sakatlığı nedeniyle 45 gün takımdan ayrı kalacağı açıklanan Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, son durumuna dair sosyal medya hesabından bilgi verdi.

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ KISALDI

Tedavi süreci son derece verimli geçen Sergio Oliveira'nın dönüşü 30 güne kadar inmiş durumda. Bacağının son halini paylaşan yıldız futbolcu, geri dönüşü için umut aşılayan ifadeler kullandı.

BACAĞININ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Sergio Oliveira yaptığı paylaşımda bacağının son halini paylaşarak, "Aslanlar asla ölmez! Geri dönüyorum." ifadelerini kullandı. Sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarlardan, yıldız futbolcuya destek mesajı yağdı.

Galatasaray'ın yıldızı bacağının son halini paylaşıp taraftara seslendi: Aslanlar asla ölmez
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Galatasaray'ın yıldızı bacağının son halini paylaşıp taraftara seslendi: Aslanlar asla ölmez Galatasaray'ın yıldızı bacağının son halini paylaşıp taraftara seslendi: Aslanlar asla ölmez

Sergio Oliveira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldızı son durumunu paylaşıp taraftara seslendi: Aslanlar asla ölmez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldızı son durumunu paylaşıp taraftara seslendi: Aslanlar asla ölmez - Son Dakika
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