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Galatasaray Kafilesi İstanbul'a Döndü

Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesi üzerine Galatasaray kafilesi, İstanbul'a geri döndü. İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından karşılanan sarı-kırmızılılar, sevgi gösterileriyle karşılandı.

30.12.2023 - 06:21,
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Galatasaray kafilesi, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Galatasaray kafilesi, İstanbul'a döndü. Sarı-kırmızılıları, İstanbul Havalimanı'nda yüzlerce taraftar bekledi.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da karşılaşacaktı. Fakat Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp müsabakayı oynamama kararı aldı ve Riyad'dan ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafile, sabaha karşı İstanbul Havalimanı'na geldi. Kafile çıkış yaptığı sırada alanda bulunan Galatasaraylı ve Fenerbahçeli taraftarlar, takıma yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Teknik Direktör Okan Buruk da aracına binerken taraftarlara el salladı. Kerem Demirbay ise taraftarların yanına giderek, destekleri için teşekkür etti.

Galatasaray çalışmalarına 3 Ocak Çarşamba günü başlayacak.

Galatasaray Kafilesi İstanbul\'a Döndü
Kaynak: İHA
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