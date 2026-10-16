Galatasaray kafilesinin Ankara'daki otele girişi DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor

Galatasaray kafilesinin Ankara'daki otele girişi DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gelen Galatasaray kafilesinin konaklayacağı otele girişi, DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor. Kafilenin otele giriş anları, yayını takip edenler tarafından canlı olarak izlenebiliyor.
Gençlerbirliği maçı için Ankara'ya gelen Galatasaray kafilesinin konaklayacağı otele girişini DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.
Kaynak: DHA
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