Galatasaray Kayserispor'a Konuk Oluyor - Son Dakika
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Galatasaray Kayserispor'a Konuk Oluyor

Galatasaray Kayserispor\'a Konuk Oluyor

Galatasaray, Süper Lig'de Kayserispor ile 57. randevuda liderliğini korumak istiyor.

21.12.2024 10:06
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın deplasmanda mücadele edeceği Kayserispor ile ligde 57. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da Kayserispor'a konuk olacak. Ligde İstanbul ekibi 13 galibiyet, 2 beraberlikle aldığı 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Kayseri takımı ise 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sonucunda topladığı 15 puanla 16. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar, Kayserispor karşısında galip ayrılıp, hem Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada farkı 8'e çıkarmak hem de ilk yarıyı kazarak kapatmak istiyor.

57. randevu

Kayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 56 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Aslan, 34 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri ekibi ise 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta da kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 122 golüne, Kayserispor 45 golle yanıt verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda İstanbul'da Galatasaray 2-1 kazanırken, Kayseri'deki müsabakada 0-0 sona ermişti.

Deplasmanda puan kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 6 mücadeleye çıktı. Cimbom bu maçların hepsinden galip ayrılırken, 17 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son olarak dış sahada Sivasspor ile oynadı ve rakibini 3-2 mağlup etti.

Ligde deplasmanda üst üste 15 maçtır kazanan Galatasaray, Süper Lig tarihinin dış sahadaki en uzun galibiyet serisini de geliştirmek için sahaya çıkacak.

19 maçtır yenilmiyor

Bu sezon son olarak İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar 13'ü Süper Lig, 6'sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 19 müsabakada, 14 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

Ligin en golcü takımı

Bu sezon hücum performansıyla dikkat çeken Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı bütün maçlarda gol atamayı başardı. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 15 karşılaşmada toplam 42 gol kaydetti ve bu alanda da zirvede bulunuyor. Aslan'da Victor Osimhen 7, Barış Alper Yılmaz 6, Michy Batshuayi 5, Mauro Icardi, Dries Mertens ile Yunus Akgün de 4'er kez gol sevinci yaşadı.

Roland Sallai cezalı

Galatasaray'ın Macar futbolcu Roland Sallai, sarı kart cezasından dolayı Kayserispor maçında oynayamayacak. Sallai geçtiğimiz haftaki Trabzonspor mücadelesinde sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

3 futbolcu kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumda 18. haftada İstanbul'da oynanacak Göztepe mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Mehmet Türkmen düdük çalacak

Kayserispor ile Galatasaray arasında oynanacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Serkan Çimen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Kayserispor'a Konuk Oluyor - Son Dakika

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