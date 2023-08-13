Galatasaray'ın Kayseri maçına çıktığı yedeklerin toplam değeri 90 milyon euroyu buldu

Süper Lig'de sezonun ilk maçına çıkan Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesindeki yıldızlarının toplam değerinin 90 milyon euroyu bulması ise dikkat çekti.

ZAHA VE ICARDI KULÜBEDE BAŞLADI

Galatasaray'da Zaha, Icardi, Angelino, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Kerem Demirbay gibi futbolcular maça yedek kulübesinde başladı. 10 futbolcunun değeri yaklaşık 90 milyon euroyu buldu.

Galatasaray'ın kulübesindeki futbolcuların değeri: