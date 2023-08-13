Galatasaray'ın Kayseri maçına çıktığı yedeklerin toplam değeri 90 milyon euroyu buldu
Son Güncelleme: 13.08.2023 11:33
Süper Lig'de sezonun ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Galatasaray'ın yedek kulübesindeki yıldız futbolcuların toplam değeri 90 milyon euroyu buldu. Sarı-kırmızılılar böylece lig tarihinin en değerli yedeklerinden oluşan bir kulübeyle maça başladı.
Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Zaha'nın mutlu olduğu tek konu var: Kısa süre de olsa görev aldım
Süper Lig'de sezonun ilk maçına çıkan Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesindeki yıldızlarının toplam değerinin 90 milyon euroyu bulması ise dikkat çekti.
ZAHA VE ICARDI KULÜBEDE BAŞLADI
Galatasaray'da Zaha, Icardi, Angelino, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Kerem Demirbay gibi futbolcular maça yedek kulübesinde başladı. 10 futbolcunun değeri yaklaşık 90 milyon euroyu buldu.
Galatasaray'ın kulübesindeki futbolcuların değeri:
- Wilfried Zaha-22 milyon euro
- Mauro Icardi-19 milyon euro
- Lucas Torreira-15 milyon euro
- Angelino-12 milyon euro
- Yunus Akgün-7 milyon euro
- Kerem Demirbay-6 milyon euro
- Kaan Ayhan-3.7 milyon euro
- Günay Güvenç-2 milyon euro
- Halil Dervişoğlu-2 milyon euro
- Emin Bayram-1.2 milyon euro