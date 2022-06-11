Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda ilk 12 sandık açıldı.
Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen seçimde toplam 24 sandıktan 12'si açılırken, açılan sandıklar sonucunda beyaz oylar hariç toplamda 1141 oya ulaşan Eşref Hamamcıoğlu (Sarı Liste), seçim yarışını önde götürüyor. Dursun Özbek (Kırmızı Liste) ise 991 oyla Hamamcıoğlu'nu takip ediyor.İlk 12 sandıktaki oy dağılımı şu şekilde:
1'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 76Dursun Özbek: 97
2'NCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 113Dursun Özbek: 107
3'ÜNCÜ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 98Dursun Özbek: 92
4'ÜNCÜ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 106Dursun Özbek: 86
5'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 122Dursun Özbek: 63
6'NCI SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 121Dursun Özbek: 71
7'NCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 95Dursun Özbek: 80
8'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 85Dursun Özbek: 91
9'UNCU SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 64Dursun Özbek: 65
10'UNCU SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 93Dursun Özbek: 74
11'İNCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 70Dursun Özbek: 81
12'NCİ SANDIKEşref Hamamcıoğlu: 98
Dursun Özbek: 84
Son Dakika › Spor › Galatasaray kongresinde sandıkların yarısı açıldı, Hamamcıoğlu 1141-991 önde - Son Dakika