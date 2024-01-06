Galatasaray, Konyaspor ile 45. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın evinde mücadele edeceği Konyaspor ile ligde 45. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Konyaspor ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılılar oynadığı 17 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 44 puanla averajla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 16. sırada yer alıyor.

45. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 44 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 31 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 83 golüne, Konyaspor 30 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon karşılaşmalardan iki takım da 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Son 5 maçında yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a mağlup olduktan sonra oynadığı 5 maçta sadece 1 kez puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken, Fenerbahçe ile ise berabere kaldı.

En az gol yiyen takım

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de defansif anlamda da başarılı performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 17 müsabakada kalesinde 9 gol gördü ve bu performansıyla ligde en az gol yiyen takım konumunda yer alıyor. Aslan, söz konusu karşılaşmaların 10'unda da kalesinde gol görmedi.

Evinde 25 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 25 lig karşılaşmasında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 8 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Cimbom ayrıca Süper Lig'de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak yer alıyor.

Mauro Icardi sakat

Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verildi. Icardi, Konyaspor müsabakasında oynamayacak. Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın da sakatlığı devam ediyor.

Sacha Boey ve Lucas Torreira cezalı

Galatasaray'da Konyaspor maçında iki futbolcu sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Fenerbahçe derbisinde sarı kart gören Sacha Boey ve Lucas Torreira cezalı duruma düşmüştü.

Ziyech ve Bakambu, Afrika Kupası'nda

Sarı-kırmızılılar adına bu müsabakada görev alamayacak diğer isimler ise Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu. Afrika Uluslar Kupası maçları için Ziyech, Fas Milli Takımı'na, Bakambu da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin aday kadrosuna çağrıldı.

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesinde Barış Alper Yılmaz ile Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Okan Buruk ile Hakan Keleş 5. kez rakip

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda Buruk, Galatasaray ile Çaykur Rizespor'u, Keleş ise Giresunspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. Söz konusu maçlarda iki teknik direktör de 1'er galibiyet alırken, 2 müsabakada da berabere sona erdi.

Ali Şansalan düdük çalacak

Galatasaray - Konyaspor maçını hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ile Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. - İSTANBUL