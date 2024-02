Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk\'ten açıklamalar

Spor

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü ile Aroma firması arasında RAMS Park'ta gerçekleştirilen su sponsorluğu anlaşmasının basın toplantısında açıklamalarda bulunan Öztürk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan ve 2-2 berabere biten maçtaki hakem kararlarına ilişkin, "Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Rakibimiz sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor ve bir algı operasyonu yürütüyor. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil. 20 takım var. Alanyaspor'un teknik direktörü de söyledi, herkes can derdinde. Bazen iyi oynadığınızda da kaybedebiliyorsunuz. Her meslekte işini iyi yapanlar ve kötü yapanlar vardır. Hakemler demiyoruz farkındaysanız hakem diyoruz. Dün 2 tane net verilmeyen kırmızı kart ve bir tane de çok ilginç bir penaltı var. Icardi futbolcumuz biliyorsunuz güreşçi değil. Fenerbahçeli futbolcuyla bir güreşe katıldı o maçta. O günkü hakem bu güreşin doğru olduğunu düşündü, 4-5 hafta futbolcumuzdan uzak kaldık. Dün dokunurken rüzgar biraz herhalde sert esti ki o penaltı verildi. Şampiyonluk yarışımızdaki rakibimiz kendini ümide sevk eden 1 puana tutundu." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, ligde liderliğe yükselmeleri hakkında ise "Bugün keyifli bir gün ama şunu unutmamak lazım 13 maç daha var. 13 maç 39 puan demek. Ne olur ne biter bilinmez. Tüm rakiplere saygılı olmak lazım. Şampiyonlukta yarıştığımız rakip değil, 20 takımlık bir ligde 5 takım Avrupa'ya gidecek. Bu 5 koltuk için 8-9 takım mücadele ediyor. 4 takım düşecek 7-8 tanesi onun sıkıntısını yaşıyor. O yüzden herkes 3 puanın değil yarım puanın bile peşinde, bu kadar kıymetli. Biz kendi kulvarımızda kendi rakiplerimize bakarken, her birine aynı heyecanla aynı hedefe giderek bakıyoruz. Dün akşam mutluyduk, bitti. Sparta Prag maçı var, adım adım ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir"

Öztürk, 26. haftada MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadı'nda yapacakları maçta saha zemininin sporcu sağlığı açısından önemine değindi.

Eryaman Stadı'nın son görüntüsünün futbol oynamaya uygun olmadığına dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu bizim değil, federasyonun konusu. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor maçını oynamıştık. Futbolcularımız yeşil yeşil olmuştu. Sporcu sağlığı çok önemli. Galatasaray futbolcuları ve Ankaragücü futbolcuları önemli. Yarın oraya gelecek diğerleri önemli. Saha oynanacak durumdaysa çıkar oynarız, biz her yere gidiyoruz. Buna Türkiye Futbol Federasyonu karar verecektir. Deplasmana gittiğimiz bir maçta 'Şurada, burada oynansın.' talebimiz olamaz. Hangi sahada oynarsak oynayalım sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. 2 hafta önce saha felaketti. Orada oynanır ve takımlarda sakatlanma olursa vebali o kararı verenlerdedir."

Öztürk, son olarak Kemerburgaz Tesisleri'ne kendi dönemlerinde geçeceklerini de dile getirdi.

Sarı-kırmızılı yönetici İsmail Sarıkaya da kendi statlarının zeminine ilişkin, "Sahanın tüm verileri standartlara uygun, aksi taktirde UEFA maçlarını oynayamayız. İngiliz firması tarafından sahanın bakımı yapılıyor. Şu an bir sorun yok. Manchester maçında neredeyse 24 saat yağan yağmura rağmen biz o sahada maç oynadık. İngilizler bile şaşırdı. Sahamızın tüm koşulları standartlara uygundur." açıklamasını yaptı.