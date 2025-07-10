Galatasaray Kupalarını Kuşadası\'nda Sergiledi

SÜPER Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın kazandığı kupalar Kuşadası'nda taraftarlarla buluştu. Organizasyona özel olarak sarı-kırmızılı taraftarlar için getirilen kupaların sergilendiği geceye Galatasaray Spor Kulübü Baş Hukuk Müşaviri Petek Akyüz Arslan, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Çağlayan Erdem, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş, Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, İyi Parti İlçe Başkanı Behçet Alp, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği yöneticileri, üyeler ve kalabalık bir taraftar topluluğu katıldı.

Gecede, Galatasaray Spor Kulübü Baş Hukuk Müşaviri Petek Akyüz Arslan'a, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Çağlayan Erdem'e ve sponsor firmalara, Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından plaket takdim edildi. Kuşadası Galatasaray Taraftarlar Derneği Başkanı Barış Şalbaş çok büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Salbaş, "Galatasaray'ımız bu sezon 25'inci kez Süper Lig şampiyonu olurken 19'uncu kez de Türkiye Kupası'nı kazanarak yine bir tarih yazdı. Bu şampiyonlukta emeği geçen başta Başkanımız Dursun Özbek ve yönetim kurulumuza, hocamız Okan Buruk ve teknik heyetimize, futbolcularımıza, Galatasaray Taraftarlar Derneği yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şampiyon olmaya devam edeceğiz ama hedef artık Avrupa" dedi.

Gecede Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk imzalı forma açık arttırma ile satıldı.