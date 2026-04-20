Galatasaray Liderliğini Sürdürdü, Fenerbahçe Berabere Kaldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Liderliğini Sürdürdü, Fenerbahçe Berabere Kaldı

20.04.2026 22:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta sonuçları, Galatasaray 2-1 ile Gençlerbirliği'ni yenip liderlikteki yerini pekiştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup ederken, Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında puan farkı 4'e çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı. Ligde bu hafta oynanan 10 müsabakada 23 gol atıldı. Lider Galatasaray, Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olurken sahadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe ise Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, sahasında Başakşehir karşısında puan kaybetti. Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor'a mağlup oldu.

Zirve yarışında Galatasaray puanını 71'e yükseltirken, Fenerbahçe 67, Trabzonspor 65 puanla sıralandı.

Ligde 30. hafta maçları ve sonuçları:

Antalyaspor: 0 - Konyaspor: 2

Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 2

Fatih Karagümrük: 1 - Eyüpspor: 2

Kocaelispor: 1 - Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 1 - Galatasaray: 2

Kasımpaşa: 1 - Alanyaspor: 0

Samsunspor: 2 - Beşiktaş: 1

Trabzonspor: 1 - Başakşehir: 1

Gaziantep FK: 3 - Kayserispor: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 22:19:46. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.