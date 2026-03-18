Galatasaray, Liverpool\'la Çeyrek Final İçin Mücadele Edecek

18.03.2026 00:29
Okan Buruk, Liverpool'a karşı çeyrek finale yükselmeyi umduklarını ifade etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında bugün deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapacakları maçta iyi bir sonuç alarak çeyrek finale yükselmeyi hayal ettiklerini söyledi.

Buruk, TSİ 23.00'te Anfiled Stadı'nda yapılacak müsabaka öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara da katıldı.

Sadece Galatasaray değil Türk futbolu için de önemli bir maç oynayacaklarını dile getiren Buruk, "Şampiyonlar Ligi serüvenimizde iniş ve çıkışlarımız oldu ama çok tecrübelendik. Bu tecrübeyi sahaya yansıtmamız gerek. Bir önceki tur (Juventus) bizim için önemli bir tecrübeydi. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Premier Lig şampiyonu ve bu sezon da en büyük hedefleri Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bu sezon rakibimizi 2 kez yendik ama bunlar kendi sahamızdaydı. Şimdi yeni bir serüven. Deplasmanda oynayacağız. Oyuncularıma çok inanıyorum. Verebileceklerinin en fazlasını vereceklerine güveniyorum. İyi bir takımız. Buradan turu geçerek ayrılmayı hayal ediyorum. İnşallah bu hayalimizi gerçekleştiririz." diye konuştu.

Takım olarak iyi bir durumda olduklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Yükselen bir performansımız var. Öz güvenimiz yüksek, iyi oynuyoruz, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi daha çok tanıdık. Hem ligde hem de Avrupa'da başarılıyız. Bu da oyuncularımızın değerini artırıyor hem de Sara gibi önemli bir oyuncumuzun milli takıma seçilmesini sağlıyor. Bu, onun verdiği emek ve çalışması. Bu takım oyunu ve arkadaşlarının gücüyle birleşince ona bir çağrı geldi. İnşallah burada başarılı olacak, sonra da milli takımda önemli başarı yakalayacak." ifadelerini kullandı.

"Turu geçersek çok sevineceğiz. Başaramazsak üzüleceğiz"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

İki takımın kadro değerinin kıyaslanması üzerine Buruk, "Futbolu sadece takım değeri üzerinden yorumlamak doğru olmaz ama iyi oyunculara sahip olmak çok önemli. Galatasaray'ın da çok iyi oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Turu geçersek çok sevineceğiz. Başaramazsak çok üzüleceğiz. 'Buraya kadar geldik.' diye düşünmeyeceğiz. Şu anda elimizde kazanma şansımız var. Sadece bu taraftan düşünmek istiyorum. Oyuncularımın da bunu düşünmesi lazım." şeklinde görüş belirtti.

"Taraftarımız için oynamak bize motivasyon verecek"

Okan Buruk, son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile deplasmanda yapılan maçtaki taraftar olayları nedeniyle bu maçta seyirci yasağı verilmesinin adil olmadığını söyledi.

Taraftarın yanlarında yer almasının önemli olduğuna değinen Buruk, "Taraftarımız için oynamak bize motivasyon verecek. Bu cezanın adil olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray tribününün Liverpool'a verilmesi de adil değil. Galatasaray taraftarı burada olmalıydı. Farklı kişilerin yaptığı hatalardan başkaları ceza alıyor. İngiltere'deki taraftarlarımız bu maça gelebilirdi. Cezalandırmanın çok adil ve doğru olmadığını düşünüyorum. Taraftarımız için oynayacağız. Nereye gidersek gidelim bizi destekliyorlar. Bu bizim için önemli bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

"Sadece kaybetmemeye gelmedik"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool'a karşı kendi oyunlarını oynayacaklarını dile getirdi.

İngiltere'ye kaybetmeme düşüncesiyle gelmediklerini aktaran Buruk, "Bizim bir oyunumuz var. Bu oyunu sergilemek istiyoruz. İki takım da birbirini iyi tanıyor. Buraya sadece kaybetmemeye gelmedik. Gol yememek için değil gol atmak için oynayacağız. Juventus'ta kötü bir tecrübe yaşadık. Bu da bize iyi bir ders oldu. Maç hiçbir şekilde erken bitmeyecek. Her dakika oyunun içinde olmamız gerek." diyerek sözlerini tamamladı.

Sara: "Ayağımız yere basacak"

Sarı-kırmızılı ekibin orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Liverpool karşısında ilk maçta 1-0'lık galibiyet aldıklarını belirterek, ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyledi.

Zor bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini anlatan Sara, "Rakibimizin sahasında ne kadar iyi oynayabileceğinin farkındayız. Buraya gelirken çok basit bir odağımız oldu. Onlara karşı kazanmamız lazım. Bir avantajımız var ama futbolda kendinizi çok kolay kandırabilirsiniz. Ayağımız yere basacak ve maça odaklanacağız. Umarım iyi bir sonuç alacağız." diye konuştu.

"Hayallerimi yaşıyorum"

Sara, Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılarak hayallerini yaşadığını belirtti.

Galatasaray'a milli takıma çağrılmak için geldiğini kaydeden Sara, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Bu, Galatasaray'a gelirken hocamla konuştuğum ilk şeydi. Bana söz vermişti. Eğer gelirsem bugünkü gibi özel maçlarda oynayabileceğimi söylemişti ve 'Galatasaray için oynarsan Brezilya'ya seçilebilirsin.' demişti. Bence doğru bir seçim yaptım. Burada olduğum için gurur duyuyorum. Milli takıma çağrıldığım için de çok mutluyum. Çocukluktan hayalimdi. Bu beni motive ediyor ve bana daha fazla sorumluluk da katıyor. Kendimden çok şey beklemeyi seviyorum. Umarım sahaya tüm motivasyonu veririm." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

