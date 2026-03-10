Galatasaray, Liverpool'u Ağırladı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

"Devler Ligi"nde yoluna devam eden sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta Liverpool'u ağırladı. Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Noa Lang ve Victor Osimhen 11'i ile çıktı."

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde Batuhan Şen, Günay Güvenç, Roland Sallai, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Sacha Boey yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde 2 oyuncu değiştirdi. Buruk, derbiye ilk 11'de başlayan Sallai ile Sane'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bunların yerine Singo ile Lang'ı başlangıç kadrosunda sahaya sürdü.

Bakan Bak protokolde

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tribünden izledi.

Galatasaray-Liverpool müsabakası için RAMS Park'a gelen Bakan Bak'ı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk ve genel sekreter Eray Yazgan karşıladı. Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti.

Galatasaray taraftarından Osimhen'i duygulandıran koreografi

Sarı-kırmızılı taraftarların, hazırladığı koreografi Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i duygulandırdı.

Müsabaka öncesinde kuzey tribününde gerçekleştirilen koreografide, Osimhen'in çocukken kaybettiği annesinin resmine yer verildi. Görselde Galatasaray forması giyen Osimhen, Nijerya'da zor şartlarda yaşayan çocuk halinin elinden tutmuş şekilde resmedildi. Koreografide Osimhen için "Biz aileyiz ve aile her şeydir." yazısı yer aldı.

Seremoniden sonra koreografinin düzenlendiği tribünün önüne giden Osimhen'in duygulandığı görüldü.

Liverpool'a "Cehennem" göndermesi

Galatasaray taraftarı, İngiliz temsilcisi için Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ni "Cehenneme" benzetti.

Sarı-kırmızılı taraftarların 1990'ların başında Manchester United'ı ağırladığı maçla gündeme gelen "Welcome to hell" tezahüratına atıfta bulunuldu. Taraftarlar, doğu tribününde, "Dünya burada cehennemde buluştu. Cehenneme hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

Ayrıca güney tribününde Liverpool'un "Asla yalnız yürümeyeceksin" tezahüratına göndermeyle, "Sami Yen cehenneminde yalnızsın." pankartı yer aldı.

Liverpool taraftarından Atatürklü pankart

İngiliz temsilcisinin taraftarları, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışıyla ilgili sözlerinin yer aldığı pankart açtı.

Taraftarlar, konuk takım tribününde İngilizce, "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartı astı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu da maçı izledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray-Liverpool mücadelesini yerinde takip etti.

Mücadele öncesinde RAMS Park'a gelen TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, yönetici İbrahim Hatipoğlu tarafından karşılandı.

Fatih Terim tribünde

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, Liverpool mücadelesini statta izledi.

RAMS Park'a gelen Terim, ailesiyle birlikte mücadeleyi locadan seyretti.

Yaklaşık 40 bin bayrak dağıtıldı

Galatasaray yönetimi, Liverpool müsabakası için taraftarlara sarı-kırmızılı bayrak dağıttı.

RAMS Park'ta etkileyici bir atmosfer oluşturmak isteyen kulüp yönetimi, mücadele öncesinde Galatasaraylı taraftar için ayrılan her koltuğa birer bayrak bıraktı. Stadı tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi bayrakları sallayarak güzel bir görüntü oluşturdu.