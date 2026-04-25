Galatasaray, Liverpool\'a yaptığını Fenerbahçe\'ye de gerçekleştirecek

Türkiye Kupası defterini kapatan ve tamamen lige odaklanan Galatasaray’da tek gündem Fenerbahçe derbisi.

DERBİ STRATEJİSİ BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olarak gördüğü derbinin stratejisini belirledi. Deneyimli hoca, büyük puan avantajına rağmen sahaya beraberlik için değil, mutlak galibiyet için çıkacak.

LIVERPOOL MAÇI REFERANS ALINACAK

Okan Buruk’un derbi için en büyük referansı, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı alınan başarılı sonuçlar oldu. Devler Ligi'nde Liverpool’u RAMS Park’ta dize getiren taktik disiplini Fenerbahçe karşısında da uygulamayı planlayan tecrübeli teknik adam, "kazanan kadro" ve "kazanan oyun" üzerinden hareket edecek. Liverpool karşısında kalesini gole kapatan savunma hattı, derbide de yerini koruyacak. Kalede Uğurcan Çakır’ın önünde Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsü görev yapacak. Orta sahanın merkezinde ise savunma ile hücum arasındaki köprüyü Lemina ve Torreira ikilisi kuracak. Okan Buruk, bu 7 ismin Liverpool maçlarındaki taktiksel sadakatine güveniyor.

HÜCUM HATTINDAKİ İSİMLER

Sarı-kırmızılıların gol silahları ise netleşmiş durumda. Kanatlarda hızıyla fark yaratan Barış Alper Yılmaz ve tekniğiyle Sane görev alırken, 10 numara pozisyonunda Sara olacak. İleri uçta ise Victor Osimhen, rakip savunmayı yıpratacak isim olacak.

SABIR VE ŞOK BASKI

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kontrolü elden bırakmayan, sabırlı ve takım halinde savunma yapan bir görüntü sergileyecek. Topu rakibe bıraktığı anlarda bile alan kapatarak rakibi hataya zorlayacak olan Cimbom, Liverpool maçlarında olduğu gibi hızlı geçiş hücumlarıyla sonuca gitmeyi hedefliyor.