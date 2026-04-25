Galatasaray, Liverpool'a yaptığını Fenerbahçe'ye de gerçekleştirecek - Son Dakika
Galatasaray, Liverpool'a yaptığını Fenerbahçe'ye de gerçekleştirecek

Galatasaray, Liverpool\'a yaptığını Fenerbahçe\'ye de gerçekleştirecek
25.04.2026 16:06
Galatasaray, Liverpool\'a yaptığını Fenerbahçe\'ye de gerçekleştirecek
Galatasaray, Fenerbahçe derbisini kazanmak için Liverpool maçlarındaki savunma disiplinine dayalı oyun planını uygulamayı hedefliyor.

Türkiye Kupası defterini kapatan ve tamamen lige odaklanan Galatasaray’da tek gündem Fenerbahçe derbisi. 

DERBİ STRATEJİSİ BELLİ OLDU 

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluk yolunda kritik bir viraj olarak gördüğü derbinin stratejisini belirledi. Deneyimli hoca, büyük puan avantajına rağmen sahaya beraberlik için değil, mutlak galibiyet için çıkacak.

LIVERPOOL MAÇI REFERANS ALINACAK

Okan Buruk’un derbi için en büyük referansı, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı alınan başarılı sonuçlar oldu. Devler Ligi'nde Liverpool’u RAMS Park’ta dize getiren taktik disiplini Fenerbahçe karşısında da uygulamayı planlayan tecrübeli teknik adam, "kazanan kadro" ve "kazanan oyun" üzerinden hareket edecek. Liverpool karşısında kalesini gole kapatan savunma hattı, derbide de yerini koruyacak. Kalede Uğurcan Çakır’ın önünde Singo, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsü görev yapacak. Orta sahanın merkezinde ise savunma ile hücum arasındaki köprüyü Lemina ve Torreira ikilisi kuracak. Okan Buruk, bu 7 ismin Liverpool maçlarındaki taktiksel sadakatine güveniyor.

HÜCUM HATTINDAKİ İSİMLER

Sarı-kırmızılıların gol silahları ise netleşmiş durumda. Kanatlarda hızıyla fark yaratan Barış Alper Yılmaz ve tekniğiyle Sane görev alırken, 10 numara pozisyonunda Sara olacak. İleri uçta ise Victor Osimhen, rakip savunmayı yıpratacak isim olacak.

SABIR VE ŞOK BASKI

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kontrolü elden bırakmayan, sabırlı ve takım halinde savunma yapan bir görüntü sergileyecek. Topu rakibe bıraktığı anlarda bile alan kapatarak rakibi hataya zorlayacak olan Cimbom, Liverpool maçlarında olduğu gibi hızlı geçiş hücumlarıyla sonuca gitmeyi hedefliyor.

Son Dakika Spor Galatasaray, Liverpool'a yaptığını Fenerbahçe'ye de gerçekleştirecek - Son Dakika

Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın ABD ve İran ikinci tur görüşmeleri yarın
ABD’den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor ABD'den dünyayı ayağa kaldıracak kritik karar: İdamda kurşuna dizme geri geliyor
İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi İlahiyatçı Necmettin Nursaçan yeniden evlendi
Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt Dışişleri’nden bazı ülkelerin 1915 iddialarına yanıt
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı maden işçilerinin alacaklarının bir kısmının ödendiğini duyurdu

17:05
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak
16:54
905’teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 9013’te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
90+5'teki golle şampiyonluk geldi sanıp sahaya indiler, 90+13'te yedikleri golle şampiyonluğu kaçırdılar
15:52
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti
15:32
İran’dan ABD’ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Abluka ve haydutluğa devam ederse sert karşılık veririz
15:28
Türkiye ve Suriye’den ortak operasyon Değeri tam 300 milyon TL
Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! Değeri tam 300 milyon TL
14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehter Marşı protestolarına Ahmet Kaya şarkısıyla tepki gösterdi
14:22
İstanbul’da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
İstanbul'da 100 bin TOKİ konutu sahibini buluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul bizim göz bebeğimiz
13:20
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
13:04
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
SON DAKİKA: Galatasaray, Liverpool'a yaptığını Fenerbahçe'ye de gerçekleştirecek - Son Dakika
