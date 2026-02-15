Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip - Son Dakika
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang\'a iki sürpriz talip
15.02.2026 17:25
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang\'a iki sürpriz talip
Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'a iki sürpriz talip çıktı. Premier Lig ekibi Nottingham Forest ve Serie A ekibi Atalanta'nın, yeni sezonda Noa Lang'ı kadrosuna katmak istiyor. Her iki takımın da yıldız ismi transfer listesinin en üst sıralarına eklediği ifade edildi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'a iki sürpriz talip birden çıktı.

NOA LANG'A İKİ TALİP

Il Gazzettino'da yer alan haberlere göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest ve Serie A ekibi Atalanta, yeni sezonda Noa Lang'ı kadrosuna katmak istiyor. Her iki takımın da sol kanadına bir oyuncu istediği ve bu doğrultuda transfer listesinin en üst sıralarına Noa Lang'ı eklediği ifade edildi.

Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

PREMIER LİG'E 'EVET' DİYEBİLİR

Haberde, oyuncunun hayalinin Premier Lig'de forma giymek olduğu ve İngiliz ekibinden gelecek teklife sıcak bakabileceği vurgulandı.

30 MİLYON EURO BONSERVİS

Noa Lang'ın satın alma opsiyonuna da sahip olan sarı-kırmızılılar, sezon sonunda 30 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu öderse transferi bitirebilecek.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 3 maça çıkan 26 yaşındaki Noa Lang, bu maçlarda 2 asist yapmayı başardı.

Nottingham Forest, Galatasaray, Futbol, Spor

Son Dakika Spor Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip - Son Dakika
