Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem

Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray maçı öncesi Liverpool\'da deprem
02.03.2026 14:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Galatasaray maçı öncesi Liverpool\'da deprem
Haber Videosu

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, sakatlığı nedeniyle iki maçı kaçıran genç yıldız Florian Wirtz'in sakatlık durumuna dair açıklamalarda bulundu. Wirtz, Wolverhampton ile oynanacak iki maçta da forma giyemeyecek. Slot, futbolcunun geri dönüş tarihi konusunda ise net bir bilgi vermedi. Wirtz'in 10 Mart'taki Galatasaray maçında forma giyip giyemeyeceği de belirsizliğini koruyor.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, düzenlediği basın toplantısında sakatlığı bulunan Florian Wirtz'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Genç yıldızın sahalara dönüş tarihi netlik kazanmadı.

İKİ MAÇTA DA FORMA GİYEMEYECEK

Sakatlığı nedeniyle Nottingham Forest ve West Ham karşılaşmalarını kaçıran 22 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton ile oynanacak iki maçta da görev yapamayacak. Liverpool, salı günü Premier Lig'de Wolverhampton ile karşılaşacak, cuma günü ise FA Cup'ta yine aynı rakibe karşı sahaya çıkacak. Arne Slot, Wirtz'in bu iki mücadelede forma giyemeyeceğini açıkladı.

"GERİ DÖNÜŞ TARİHİNİ GERÇEKTEN BİLMİYORUM"

Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı yineleyerek, "Florian Wirtz'in ne zaman geri döneceğini bilmiyorum. Genellikle bunu söylediğimde aslında durumu biliyorumdur ama paylaşmak istemem. Bu kez gerçekten bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Slot, yıldız futbolcunun önümüzdeki hafta içinde bir noktada geri dönmesini beklediklerini belirtti.

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Liverpool, Wolverhampton maçlarının ardından 10 Mart Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak. Wirtz'in bu karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği henüz netlik kazanmadı. Florian Wirtz, bu sezon Liverpool formasıyla 35 maçta 6 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray, Liverpool, Deprem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Doğrucu zırto Doğrucu zırto:
    ya bu Galatasaray iyi ballı takım ha 1 4 Yanıtla
    cihan celik cihan celik:
    wirtz boşun önde gideni. balon ve 125 m euro olmayi haketmeyen bir transfer. galatasaraylı olarak oynamasını isterim. 1 0
  • 768107 768107:
    6s nin icinden gececekler 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır Yeniden Refah lideri Erbakan: Siyonizmin hedefinde yalnızca İran değil, Türkiye de vardır
İran’ın İsrail’e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü
336 milyon Euro’luk Galatasaray’ı bile geçtiler İşte Türkiye’de en çok gol atan futbol takımı 336 milyon Euro'luk Galatasaray'ı bile geçtiler! İşte Türkiye'de en çok gol atan futbol takımı
Nihat Hatipoğlu’nu hiç böyle görmediniz Sorulan soruya çok sinirlendi Nihat Hatipoğlu'nu hiç böyle görmediniz! Sorulan soruya çok sinirlendi
Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında Hürmüz krizi büyüyor: Küresel ticaret tehlike hattında
Karar günler önce verilmiş Fenerbahçe’nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli Karar günler önce verilmiş! Fenerbahçe'nin yeni sezondaki golcüsü şimdiden belli
Avrupa’dan aykırı ses: İran’ın bombalanması Trump’a petrol getirir Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir

15:05
İran’da Dünya Kupası belirsizliği
İran'da Dünya Kupası belirsizliği
14:42
AK Parti’den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
AK Parti'den bayram ikramiyesine zam bekleyen emeklileri üzen açıklama
14:32
Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 15:33:43. #.0.5#
SON DAKİKA: Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.