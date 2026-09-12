Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti - Son Dakika
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Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti

Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor\'a kaybetti
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 1-0 kaybetti. Konyaspor, bu galibiyetle birlikte bu sezonki ilk puanlarını aldı. Bordo-mavililer ise 7 puanda kaldı. Bordo-mavililer gelecek hafta Galatasaray ile kendi sahasında karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0’lık skorla kazandı.

KONYASPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Konyaspor oldu. Henüz 2. dakikada gelişen hızlı hücumda Diogo Gonçalves'in ceza sahasına çevirdiği topta Rajmund Toth meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda ev sahibi ekip Deniz Türüç ile yakaladığı net fırsatları değerlendiremezken, Trabzonspor kalecisi Andre Onana yaptığı kritik kurtarışlarla farkın açılmasına izin vermedi.

TRABZONSPOR SKORA DENGEYİ GETİREMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Trabzonspor hücum hattında Ernest Muçi, Aral Şimşir ve Ozan Tufan hamleleriyle beraberlik golünü arasa da Konyaspor savunması geçit vermedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca yeşil-beyazlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.

KONYASPOR İLK PUANLARINI ALDI

Bu sonuçla birlikte lige puansız başlayan Konyaspor, bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 3'e yükseltti. Deplasmandan eli boş dönen bordo-mavililer ise 7 puanda kaldı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Trabzonspor, ligin 6. haftasında dev mücadelede sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Konyaspor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek. 

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ümit yıldırım ümit yıldırım:
    Ben nereye geldim akoyumm diyormusun şimdi salah topçu 5 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray maçı öncesi şok! Trabzonspor, puansız Konyaspor'a kaybetti - Son Dakika
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