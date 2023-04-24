Galatasaray maçından daha çok konuşulan pozisyon! Hakem yorumcular aynı fikirde: Faul var

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılıların, attığı ilk gol öncesinde yaşananlar tartışma yarattı.

"OLIVEIRA RAKİBİNE FAUL YAPIYOR"

Galatasaray'ın attığı ilk gol öncesinde Sergio Oliveira'nın rakibine faul yapıp yapmadığı çok tartışıldı. beIN Sports yorumcuları Seçim Demirel, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım pozisyonu değerlendirdi. Yorumcular, gol öncesinde faul olduğu görüşünde birleşti. Eski hakem Bülent Yıldırım yaptığı yorumda, "VAR'ın müdahale edebileceği netlikte değil. Sergio Oliveira rakibine faul yapıyor." dedi.

"BÖYLE PENALTI OLMAZ"

64. dakikada Rashica'nın kazandığı ve Icardi'nin gole çeviremediği penaltı için ise hakem yorumcuları, "Yanlış karar." dedi. Deniz Çoban yaptığı yorumda "Böyle penaltı olmaz. Bir öncekinde VAR karıştı, çakıl taşını aradı ve buldu. O zaman burada da karışmasını beklerim. Çağırıp 'Ne gördün?' diye hakeme sormak lazım." dedi.