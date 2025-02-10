Galatasaray maçından sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak? - Son Dakika
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Galatasaray maçından sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak?

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Adana Demirspor, Galatasaray ile oynadığı maçın 30. dakikasında sahayı terk etti. Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'na göre bu durumun ciddi sonuçları olacak. Müsabakayı terk eden takım, hükmen mağlubiyet alırken, mevcut puanlarından da galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Ayrıca, ilgili kulüp, hakemlerin ve diğer masrafları ödemek zorunda kalır.

10.02.2025 07:18
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Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı.

30. DAKİKADA SAHADAN ÇEKME KARARI

Alvaro Morata penaltı golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Tayfun Aydoğan ve Semih Güler, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştuktan sonra 30. dakikada takımı sahadan çekti.

CEZA YAĞACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Müsabaka Talimatı'nda, "Müsababakyı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen veya sahayı terk eden takımlara hükmen mağlubiyet kararıyla birlikte alt lige düşürülme kararı verilir." ifadeleri yer alıyor.

Geçen sezon da İstanbulspor, Trabzonspor maçında sahadan çekilmişti. Sarı siyahlılar, 3-0 hükmen mağlup ilan edilirken, 3 puan silme cezası verilmişti.

Galatasaray maçından sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray maçından sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Emir Arslan:
    Kimse nedense demiyor penaltı değildi diye gs işine geldiği gibi yine herzamanki gibi 56 71 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TALİMAT DEĞİŞTİRILMELI VE CEZASI DIREKT KÜME DUSME OLMALI, BASKANLARINA DA YASAK GETIRILMELI 75 48 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Yokmu delikanlı gibi penaltı değildi diyen bir gslı gerçi onların öyle huyunu görmedik 53 60 Yanıtla
  • Kenan Sırmalı:
    bu takıma tamam ceza verin verin de , futbol sahtekarı emek hırsızı MERTENS başta olmak üzere rakip takım oyuncusuna küfür ettiği aleni acık görülen Okan BURUK'a ve maçı vermiş olduğu haksız bir penaltı kararı ile cığrından çıkartan maçı tatil eden hakeme de seyircinin bilet paralarının ödemesi cezası verilsin 37 38 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    EĞER KONU PENALTI OLSAYDI LIGDE TAKIM KALMAZDI ADS 5 PUAN TOPLAMIŞ GALATASARAY MACINDA MI AKLINA GELMIS , MURAT SANCAK DENEN ZAVALLI GUNDEM PESINDE 48 19 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Pozisyon "Penaltı" değil ,Mertens ayağını takıp düşüyor , orta hakem görmedi diyelim ,VAR neden çağırmıyor . VAR çağırıp uyarsa penaltı iptal Mertens sarı kart görecek. Bence VAR da ki hakem de ceza almalı . 34 3 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Ligde bjk olmasa bunlar birbir lerini yer bu ligin dengesi bjk takımdır 6 28 Yanıtla
  • Seko:
    kulübü batirmiş bir başkan çıkmış ahkam kesiyor 20 maçtır yenildin hiç mi hakkun yenmedi penaltı yanlış ama sabaha kadar oynansa GS kazanırdı niye bu maçı seçtin derler adama 29 4 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    kendini yere atanlarda futboldan men edilmeli 4 9 Yanıtla
  • ha434343:
    Bence bunların sorumlusu federasyon bugüne kadar hep sustu bu ilk değil ki hakeme ceza verilmeyecek mi hakeme düdük asılmadı müddetce Türk spor düzelmez federasyon istifa etmediği müddetce Türk futbolu düzelmez hadi hep birlikte temiz eller diyelim bütün takım tutanların hepsine sesleniyorum fenerlisin Galatasaray’lasına Beşiktaşlısını Trabzonlusına hep birlikte temiz eller 11 0 Yanıtla
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