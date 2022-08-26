Aleyna Kalaycıoğlu devreye girdi! Galatasaray, Cengiz Ünder'i renklerine bağlıyor - Son Dakika
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Aleyna Kalaycıoğlu devreye girdi! Galatasaray, Cengiz Ünder'i renklerine bağlıyor

26.08.2022 13:09
Aleyna Kalaycıoğlu devreye girdi! Galatasaray, Cengiz Ünder'i renklerine bağlıyor

Galatasaray, Marsilya'dan ayrılması gündemde olan Cengiz Ünder için temaslarını hızlandırdı. Fransız ekibinden ayrılmak isteyen milli futbolcuya, sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nun sarı-kırmızılı takıma gitmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

Marsilya Teknik Direktörü Igor Tudor ile sorun yaşayan Cengiz Ünder'in, Fransız ekibinden ayrılması an meselesi. Milli futbolcuyu renklerine bağlamak için Galatasaray'ın düğmeye bastığı belirtildi.

SEVGİLİSİ BASKI YAPIYOR

Akşam'ın haberine göre, Cengiz Ünder'in Galatasaray'a imza atmasını sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu da çok istiyor. Futbolcunun kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'nun milli futbolcuya sarı-kırmızılı takıma gitmesi yönünde baskı yaptığı belirtildi. Fransız ekibi ile Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşma sağlandığı an imzaların atılması bekleniyor. Galatasaray'ın Fransız ekibine Cengiz için 1.5 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro da satın alma opsiyonuyla bir teklif yaptığı ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

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Aleyna Kalaycıoğlu, Cengiz Ünder, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aleyna Kalaycıoğlu devreye girdi! Galatasaray, Cengiz Ünder'i renklerine bağlıyor - Son Dakika


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