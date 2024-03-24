Galatasaray, milli arada Antalya\'da kampa girecek

Galatasaray Futbol Takımı'nın milli maçlar nedeniyle Trendyol Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kamp yarın başlayacak.
Süper Lig'de 30. haftayı en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider tamamlayan sarı-kırmızılılar, milli arayı Antalya'da geçirecek. Milli ara öncesi son maçında 17 Mart'ta Kasımpaşa ile karşılaşan Galatasaray'da futbolcular 5 gün izin yaptı.
Ligin 31. haftasında 2 Nisan Salı günü sahasında yapacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarına dün başlayan Galatasaray, yarın Antalya'ya giderek kamp yapacak. Sarı-kırmızılı takım, 29 Mart Cuma gününe kadar Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Bölgesi'nde çalışacak.
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Kayserispor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini, sol ayak bileği iç yan bağlarında kısmi yaralanma tanısıyla ameliyat edildi. Hosseini'nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ve ligde kalan son 8 haftada 3-4 maç kaçıracağı öğrenildi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güneş Spor Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Bakkalcıoğlu, ziyarette yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi ve dernek üyelerinin taleplerini dinledi.
Ceyhan Belediyesi, gençlerin spor yapmasını teşvik etmek amacıyla iki ayrı sentetik halı sahayı hizmete açtı. Belediye Başkanı Hülya Erdem, sağlıklı yaşam için sporun önemine vurgu yaparak, Ceyhan halkının spor yapabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.
Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Sporcularla İftar Programı'nda, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, sporcularla bir araya geldi. Kaymakam Kaya, gençlerin ve sporcuların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, başarılar diledi ve ailelere teşekkür etti. İftar programına, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, antrenörler ve sporcular katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Trisome Oyunları'nda cimnastik branşında dünya şampiyonu olan Selin Naz Özcan'ı tebrik etti. Özcan, Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Bakan Göktaş, Özcan'ı havalimanında karşılayarak başarılarının devamını diledi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Berat Musab Tümay ve Hüseyin Öztürk, depremin ardından antrenmanlarına ara vermeden devam ederek Alpagut sporunda Türkiye şampiyonu olmayı başardılar. Hatay'da yaşanan büyük depreme rağmen genç sporcular, spora olan tutkularıyla ayakta kalmayı başardılar ve Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonu oldular.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Berat Musab Tümay ve Hüseyin Öztürk, depremin ardından antrenmanlarına ara vermeden devam ederek Alpagut sporunda Türkiye şampiyonu olmayı başardılar. Hatay'da yaşanan büyük depreme rağmen genç sporcular, Alpagut Türkiye Şampiyonası'nda başarılı bir performans sergiledi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, stres atmak için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne akın ediyor. Spor salonları, farklı spor dallarında hizmet vererek vatandaşlara hizmet sunuyor. Gençlerin okey masalarında değil, spor sahalarında vakit geçirmesi hedefleniyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde spor yaparak stres atıyor. Yüksekova Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde bulunan spor salonları, farklı spor dallarında hizmet veriyor ve gençlerin uğrak noktası haline geliyor.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin satrançta en genç büyük ustası olan 15 yaşındaki Ediz Gürel'i makamında ağırladı. Ediz Gürel, başarılarıyla gurur duydukları Bursa'nın evladı olduğunu söyleyen Başkan Aktaş tarafından övgüyle karşılandı. Ziyarette genç sporcuyla geleceğe dair hedefler konuşuldu ve Başkan Aktaş tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi.
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