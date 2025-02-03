Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı - Son Dakika
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Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı

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Galatasaray, Alvaro Morata'nın transfer maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. İtalyan devi Milan'dan transfer edilen yıldız golcünün kiralama bedeli olarak toplam 6 milyon euro ödeneceği belirtildi. Ayrıca, Galatasaray oyuncuya yarım sezon için 3 milyon euro ve gelecek sezonun ilk yarısı için de 3 milyon euro garanti ücret ödeyeceğini açıkladı.

03.02.2025 07:15
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Süper Lig devi Galatasaray Morata transferini KAP'a bildirdi. İtalyan devi Milan'dan transfer edilen yıldız golcünün kiralama bedeli olarak 6 milyon euro ödeneceği açıklandı.

6 MİLYON EURO

Galatasaray ayrıca oyuncuya yarım sezon için 3 milyon euro ve gelecek sezonun ilk yarısı için de 3 milyon euro garanti ücret ödeyeceğini bildirdi.

Morata'nın satın alma opsiyonu ile ilgili maddenin detaylarını da açıklayan Galatasaray'ın paylaşımı şöyle:

Profesyonel futbolcu Álvaro Borja Morata Martín'in 2 Şubat 2025 - 20 Ocak 2026 tarihleri arasındaki geçici transferi konusunda AC Milan SPA Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, AC Milan SPA Kulübü'ne toplamda 6.000.000 euro geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise:

2024-2025 sezonu ikinci yarısı için 3.000.000 euro, 2025-2026 sezonu ilk yarısı için 3.000.000 euro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, kulübümüzün 15 Ocak 2026 tarihine kadar yazılı bildirimde bulunması halinde, 8.000.000 euro bedel karşılığında futbolcunun kesin transferini gerçekleştirme opsiyonu bulunmaktadır. Bu bedel, 6 taksit halinde ödenecektir.

Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı
Galatasaray Morata\'nın maliyetini açıkladı

Alvaro Morata, Galatasaray, Finans, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Morata'nın maliyetini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali :
    Fazla oynamaz nekadar show yaparsan o kadar randiman alirsin 0 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    O değil de Batsuhayi bu değişmez performansla hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem Galatasarayda nasıl oynayabildi. Hepimizi yoldu. Tam bir menajer başarısı. 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    12 milyon euro kulüpler batak ama elleme iyice batsınlar 0 0 Yanıtla
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