Galatasaray, Mourinho'ya destek veren efsanesini unuttu - Son Dakika
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Galatasaray, Mourinho'ya destek veren efsanesini unuttu

Galatasaray, Mourinho\'ya destek veren efsanesini unuttu

Galatasaray, eski futbolcusu Didier Drogba'nın doğum gününü bu yıl kutlamadı. Drogba, ırkçılık tartışmalarıyla gündeme gelen Jose Mourinho'ya destek vermişti. Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yıl Drogba'nın doğum gününü özel bir mesajla kutlamışken, bu yıl sessiz kalmayı tercih etti.

12.03.2025 10:03
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Galatasaray, Jose Mourinho'nun "ırkçılık" tartışmalarıyla gündeme gelen sözlerine destek veren Didier Drogba'nın bu yılki doğum gününü kutlamadı. Sarı-kırmızılı kulüp, geçtiğimiz yıl efsane futbolcusunun doğum gününü özel bir mesajla kutlamışken, bu yıl sessiz kalması dikkat çekti.

MOURİNHO'NUN AÇIKLAMALARI VE TEPKİLER

Olaylar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Galatasaray kulübesinin tepkilerine yönelik olarak "Maymun gibi zıpladılar" sözlerini sarf etmesiyle başladı. Bu ifadeler, sarı-kırmızılı camiada büyük tepki çekerken, Galatasaray yönetimi Mourinho'yu UEFA'ya şikayet edeceğini duyurdu. Bu süreçte, eski Galatasaraylı futbolcu Didier Drogba'nın Mourinho'ya destek vermesi, taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

DROGBA NE DEMİŞTİ?

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor" ifadelerini kullandı.

GEÇEN YIL KUTLANMIŞTI

Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz yıl Drogba'nın doğum gününü "Unutulmaz futbolcumuz Didier Drogba'nın doğum günü!" ifadeleriyle kutlamıştı. Ancak bu yıl, kulübün sosyal medya hesaplarından Drogba ile ilgili hiçbir paylaşım yapılmadı. Fildişili yıldız Galatasaray'ın geçen seneki paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak gönderme yaptı.

GEÇEN YIL "EFSANE FUTBOLCUMUZ" DİYEREK KUTLAMIŞTI

Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yıl Fildişi Sahilli yıldızın doğum gününü, "Bugün unutulmaz futbolcularımızdan Didier Drogba'nın doğum günü!" şeklindeki notla kutlama yaparak duyurmuştu.

NE OLDU?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray kulübesinin maç içindeki tepkilerine "Maymun gibi zıpladılar" şeklinde cevap vermişti. Bunun akabinde, sarı-kırmızılılar Mourinho hakkında UEFA'ya şikayette bulunacaklarını belirtmişti. Portekizli teknik adama, Chelsea'den eski öğrencisi olan ve Galatasaray'da da oynamış efsane futbolcu Didier Drogba'dan destek geldi.

DROGBA'NIN PAYLAŞIMI NELERİ İÇERİYORDU?

Drogba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en çok kupa kazanan kulübüne olan sevgimi hepiniz biliyorsunuz! Hepimiz biliyoruz ki rekabetler tutkulu ve zaman zaman çok hararetli olabiliyor. Ben de bunu yaşama fırsatına sahip oldum. Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Bana güvenin, onu yıllardır tanıyorum ve kendisi asla ırkçı biri değil. Geçmişi ve yakın dönemdeki tarihi de bunu kanıtlıyor." ifadelerine yer verdi.

Jose Mourinho, Galatasaray, Son Dakika

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