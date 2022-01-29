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Galatasaray, Muslera'nın yerini sonunda doldurdu! Yeni eldiven Barcelona'dan geliyor! - Son Dakika

Galatasaray, Muslera'nın yerini sonunda doldurdu! Yeni eldiven Barcelona'dan geliyor!

29.01.2022 22:02

Galatasaray, Fernando Muslera'nın yokluğunu doldurdu. Sarı-kırmızılı ekip Barcelona B'den 22 yaşındaki kaleci Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar renklerine bağladı. İspanyol kalecinin sözleşmesinde satın alma opsiyonu yok. Genç eldivenin pazar günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fernando Muslera sonrası transferde önceliği kaleye veren Galatasaray, aradığı kaleciyi Barcelona'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımından Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Inaki Pena için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak. 22 yaşındaki kalecinin pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.

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PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Barcelona'dan yeni transferi Inaki Pena, bu sezon B takımla çıktığı 9 maçın 4'ünde kalesini gole kaparken, toplamda 8 kez topu ağlarında gördü. 1.84 boyunda olan 22 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.

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Galatasaray, Barcelona, Muslera, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Muslera'nın yerini sonunda doldurdu! Yeni eldiven Barcelona'dan geliyor! - Son Dakika Spor


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