Galatasaray, Muslera'nın yerini sonunda doldurdu! Yeni eldiven Barcelona'dan geliyor!

Fernando Muslera sonrası transferde önceliği kaleye veren Galatasaray, aradığı kaleciyi Barcelona'da buldu. Sarı-kırmızılılar, Barcelona'nın B takımından Inaki Pena'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.
A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Inaki Pena için herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek ve sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmayacak. 22 yaşındaki kalecinin pazar günü İstanbul'da olması bekleniyor.
Galatasaray'ın Barcelona'dan yeni transferi Inaki Pena, bu sezon B takımla çıktığı 9 maçın 4'ünde kalesini gole kaparken, toplamda 8 kez topu ağlarında gördü. 1.84 boyunda olan 22 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro.
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