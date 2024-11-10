Galatasaray Namağlup Liderliğini Sürdürüyor

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği en yakın takipçisi Samsunspor'u 3-2 yenerek namağlup liderliğini korudu.

RAMS Park'ta yapılan maça adeta golle başlayan sarı-kırmızılı takım, 3. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti. Etkili bir futbol ortaya koyan "Cimbom", Osimhen ile girdiği pozisyonlardan gol çıkaramadı. Savunmada Samsunspor'a net pozisyon vermeyen Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısı bu kez Samsun temsilcisinin golüyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, 50. dakikada Jules Ntcham'ın penaltıdan attığı golle 1-1 eşitliği sağladı. Yediği golün şokunu çabuk atlatan Galatasaray, 55. dakikada Osimhen, 85. dakikada Michy Batshuayi ile birer gol daha buldu ve 3-1 üstünlük kurdu. Samsunspor, 90+3. dakikada Youssef Benasser'in penaltı golüyle farkı yeniden 1'e indirdi. Kalan bölümde gol sesi çıkmayınca sarı-kırmızılılar sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'deki 10. galibiyetini elde etti. Bir de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 31'e çıkararak hem liderliğini hem de namağlup ünvanını sürdürdü.

Yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Galatasaray, çıktığı son 13 resmi müsabakada mağlup olmadı.

Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası oynarken, Süper Lig'de de 9 maça çıktı.

Avrupa'da 3 galibiyet alan Galatasaray, ligde ise 8. kez kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin iki kulvarda da birer beraberliği bulunuyor.

Samsun temsilcisini 7 maçtır yeniyor

Galatasaray, kırmızı-beyazlı takımla yaptığı son 7 maçı kazandı.

Rakibi karşısında son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsun temsilcisiyle sonrasında 7 lig maçı yaptı.

Söz konusu maçların tamamını 3 puanla kapatan Galatasaray, 21 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Osimhen gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, üst üste dört Süper Lig maçında fileleri havalandırdı.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan 25 yaşındaki santrfor, Samsunspor maçına kadar son 5 resmi müsabakanın 4'ünde, toplamda 6 kez gol sevinci yaşadı.

Süper Lig'de üst üste forma giydiği müsabakalarda Kasımpaşa'ya 2, Onvo Antalyaspor ve Beşiktaş'a ise birer gol atan Osimhen, Samsunspor'u da boş geçmedi.

Kırmızı-beyazlılar karşısında "double" yaparak ligde 6 gole ulaşan Osimhen'in UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 golü bulunuyor.

Batshuayi, ligde 4 maç sonra gol attı

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, Süper Lig'de 4 maç sonra gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da son olarak Gaziantep FK ile yapılan 3. hafta erteleme müsabakasında gol atan Batshuayi, 4 maç sonra fileleri havalandırdı. Ligde 3. kez skoru değiştiren tecrübeli santrfor, sarı-kırmızılı formayla toplamda 5 gole ulaştı.

Batshuayi, son dönemde sonradan girdiği maçlarda fazla süre alamamasıyla dikkati çekiyor.

Golleri Osimhen ve Batshuayi attı, Icardi anons edildi

Galatasaray'ın attığı gollerden sonra sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Mauro Icardi'nin ismi anons edildi.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakanın 3 ve 55. dakikalarında Victor Osimhen, 85. dakikada ise Michy Batshuayi ile fileleri havalandırdı. Gollerin ardından stat hoparlöründen Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısı çalındı. Golün anonsunda ise Osimhen ve Batshuayi yerine "Galatasaray'ımızın golü 9 numaralı formasıyla Mauro Icardi" denildi.

İlk golünden sonra ellerini başının iki yanına kaldırıp Icardi sevinci yapan Osimhen de formasını tribünlere göstererek golü takım arkadaşına armağan etti. Maçı tribünden izleyen Arjantinli yıldız ise el sallayarak Osimhen'e teşekkür etti.

Maç sonunda "üçlü" Icardi'den

Galatasaray'da klasikleşen maç sonu "üçlü" tezahüratını Mauro Icardi yaptırdı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçında sakatlanan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Icardi, Samsunspor maçının ardından sahaya indi. Arjantinli yıldız, taraftarın isteğiyle "üçlü" olarak adlandırılan tezahüratı başlattı.

Sanchez, Bodrum FK maçında yok

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, cezalı duruma düştü.

Samsunspor mücadelesine 3 sarı kartla sınırda çıkan Sanchez, 70. dakikada hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen tecrübeli stoper, milli maç arasından sonra 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor, iki penaltı kullandı

Kırmızı-beyazlı ekibin golleri penaltıdan geldi.

Mücadelenin 48. dakikasında ceza sahası içinde Nany Dimata'nın Davinson Sanchez ile girdiği ikili mücadelede yerde kalmasının ardından hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 50. dakikada penaltıyı kullanan Jules Ntcham, fileleri havalandırdı.

Karadeniz temsilcisi, ikinci penaltıyı Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle kazandı. Maçın uzatma bölümünde Soner Aydoğdu ile Victor Nelsson arasında yaşanan pozisyonda hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. VAR'daki Emre Kargın'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen tecrübeli hakem, Nelsson'un rakibini ittiği gerekçesiyle maçta ikinci kez penaltı noktasına gitti.

Maçın 90+3. dakikasında penaltıyı kullanan Youssef Benasser takımının ikinci golünü kaydetti.

Samsunspor'un yenilmezlik serisi sona erdi

Karadeniz temsilcisinin Süper Lig'deki 7 maçlık yenilmezlik serisi Galatasaray karşısında sona erdi.

Ligde son mağlubiyetini 5. haftada sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında yaşayan Samsunspor, sonrasında çıktığı 7 müsabakada 6 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İstanbul'a formda gelen kırmızı-beyazlı ekip, lider karşısında 3 puanın yanında yenilmezlik serisini bırakarak döndü.