Galatasaray, Noa Lang İçin Tazminat Talep Edebilir

Galatasaray kulübü, Hollandalı yıldızı Noa Lang'in Liverpool deplasmanında yaşadığı yaralanmayla ilgili tazminat talebinde bulunabileceklerini açıkladı.

Yirmi altı yaşındaki futbolcu maçın 76. dakikasında reklam panolarına çarptıktan sonra bir anda kendini yere bıraktı.

Lang oksijen verilerek sedyeyle sahadan çıkarıldı.

Kulüpten Lang'in durumuna ilişkin yapılan açıklamada sağ baş parmağında ciddi bir kesik olduğu ve Liverpool'da acil ameliyata alındığı açıklandı.

Liverpool'daki Whiston Hastanesi'nden bir Instagram paylaşımı yapan Lang, "Hayatta böyle şeyler olur" diyerek ameliyatın iyi geçtiğini aktardı.

Genç oyuncu geçmiş olsun dilekleri için de teşekkür etti.

Maçın ardından Liverpool kulübü ve UEFA yetkilileri yaralanmanın yaşandığı alanda inceleme yaptı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, "Maç sonrasında UEFA temsilcilerine konuyla ilgili şikayeti yaptık. Onlar da incelemelerini yaptılar. Konuyu UEFA değerlendirecek" dedi.

Yazgan hukukçularla görüştüklerini, UEFA'ya tazminat taleplerini ileteceklerini söyledi:

"Maaş konusundaki mağduriyetimizin giderilmesini isteyeceğiz. Talebimiz karşılanmazsa dava söz konusu olabilir.

"Önceliğimiz oyuncuların sağlığı, para pul ikinci derdimiz. Ayrıca konuda ihmali olanların da peşine düşeceğiz."

BBC, konuyla ilgili yorum almak için UEFA ile iletişime geçti.

Liverpool kaptanı ve Hollanda milli takım oyuncusu Virgil van Dijk maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir kaza ama stadyumla bir ilgisi yok, sadece bir kaza" dedi.

Osimhen'in sağlık durumu ile ilgili neler biliniyor?

Galatasaray kulübünden Victor Osimhen'in durumuna ilişkin de açıklama yapıldı.

Hastanede yapılan kontrolde Nijeryalı yıldızın sağ ön kolunda kırık olduğu tespit edildi ve alçıya alındı.

Osimhen'in de ameliyata alınabileceği açıklandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Osimhen'in sakatlığıyla ilgili hakem Pawel Raczkowski'yi sert şekilde eleştirdi.

Buruk "Osimhen'in pozisyonuna baktığımızda, [Ibrahima] Konate çok rahat fauller yaptı, hiçbiri çalınmadı. Her türlü fauller rahat rahat yapıldı. Dünyanın en kötü hakemlerinden biri maçı yönetti" dedi.