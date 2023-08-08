Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ın, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaştığı maçta Kerem Aktürkoğlu, şahane bir gol attı.
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Barış Alper Yılmaz'ın iyi getirdiği topta, ceza sahasında doğru konumlanan Kerem köşeye yumuşak bir vuruşla skoru yaptı.
Ön alanda baskı yapan Barış Alper topu kazanarak ceza sahası içine girdi. Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu kalecinin yanından ağlara gönderdi.
İşte golün gelişimi;
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