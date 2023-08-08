Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi - Son Dakika
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Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi

08.08.2023 22:40

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Olimpija Ljubljana'ya karşı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray'ın, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaştığı maçta Kerem Aktürkoğlu, şahane bir gol attı.

KEREM'DEN ŞIK DOKUNUŞ

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı öne geçiren golü kaydetti. Barış Alper Yılmaz'ın iyi getirdiği topta, ceza sahasında doğru konumlanan Kerem köşeye yumuşak bir vuruşla skoru yaptı.

ASİST BARIŞ ALPER'DEN

Ön alanda baskı yapan Barış Alper topu kazanarak ceza sahası içine girdi. Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu topu kalecinin yanından ağlara gönderdi.

İşte golün gelişimi;

Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi
Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi
Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi
Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi
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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yaptın Kerem! Attığı golle gözümüzün pasını sildi - Son Dakika


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