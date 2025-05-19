Galatasaray, Osimhen'in Bonservisini Alacak Bütçeyi Hazırladı - Son Dakika
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Galatasaray, Osimhen'in Bonservisini Alacak Bütçeyi Hazırladı

Galatasaray, Osimhen\'in Bonservisini Alacak Bütçeyi Hazırladı

Abdullah Kavukcu, Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini almak için bütçe oluşturduğunu açıkladı.

19.05.2025 21:13
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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı-kırmızılı takımda kiralık oynayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in bonservisini almak için gerekli bütçeyi hazırladıklarını söyledi.

Abdullah Kavukcu, kulüp üyeleri için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın dünyada bir marka olduğunu belirten Kavukcu, "Ben de bir taraftarım, ben de Osimhen diyorum. Osimhen, bugünkü mevzu değil. Osimhen'e ocak ayında da çok ciddi teklif geldi. Ocak ayında biz, başkanımla konuştuk. 'Biz senin bonservisini alabilecek bütçeleri sene sonuna organize edeceğiz. Sen yeter ki bizde kal.' dedim ve biz bu bütçeleri hazır ettik. Başkanımla ikinci devrede tamamen bunun için çalışıyoruz. Arazimizi, Florya'yı, Riva'yı satarak değil. Galatasaray'ın bir bütçesi var. Bu bütçeyi daha iyi bir noktaya getirerek Osimhen'i de bu bütçenin içinde tutmamız lazım. İnşallah bunu başarıyoruz. Buna hazırız. Osimhen de bunu biliyor. Osimhen'in bize evet demesiyle beraber hemen start vereceğimizi biliyor." ifadelerini kullandı.

Her futbolcunun transfer olmak istediği bir kulüp haline geldiklerini belirten Abdullah Kavukcu, şunları kaydetti:

"İnsanlar Osimhen için 'Dünyadaki beş kulübe...' diyor. Biz dünyadaki o beş kulüp içinde olmak için çalışıyoruz. O beş kulübün forma satışına bakın, bir de bizim forma satışımıza bakın. Bizim sadece televizyon yayın gelirleriyle ilgili geride kaldığımız bir pozisyon var. Yoksa Galatasaray'ın gücü, bu seviyeye çıkabilecek güçte. Zaten başkanımız bu çıtayı koydu. Bize çok iyi oyuncular gelmek istiyor. Daha önce bunu yapamıyorduk. Gençler, Avrupa'yı tercih ediyordu. Galatasaray'ın her sene Şampiyonlar Ligi'nde oynaması için çok iyi bir kadromuzun olması lazım. Şampiyonlar Ligi kadromuzun olması lazım. Bu bilinçteyiz."

"Sonuna kadar mücadele ettik ve başardık"

Abdullah Kavukcu, Süper Lig'de sonuna kadar mücadele ederek mutlu sona ulaştıklarını belirtti.

Şampiyonluk duygusunun çok farklı olduğunu vurgulayan Kavukcu, "Böyle güzel ve önemli bir günde şampiyonluğumuzu kutluyoruz. Burayı herkese göstermek istedik. Avrupa'da sayılı tesislerden biri oldu. Burası bitti, şimdi altyapı tesislerimizin çalışmaları başlıyor. İnşallah orası için de başkanımızın aklında 8 ay gibi bir planlama var. Önümüzdeki ay oranın inşaatı başlayacak. Benim ilk senem. İlk senede iki kupa kazandık. Bu sene inanılmaz bir algı vardı. Algılarla her türlü düğmeye basıldı. Biz hiçbir zaman bunları düşünmeden, sonuna kadar mücadele ettik ve başardık. Ne kadar şükretsek azdır." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Türkiye Futbol Federasyonunda yaz aylarında erken seçime gidileceği konuşuluyor. Galatasaray camiası olarak nasıl bir tutum sergileyeceksiniz?" sorusuna Kavukcu, "Başkanımızla bazı konuşmalar olmuştu. O zaman başkanımız gerekli tavrı göstermişti. Bu sadece Galatasaray'ın istemesiyle değil, herkesin istemesiyle olabilecek bir şey. Buna yorum yok." cevabını verdi.

Transferde isim zikretmenin doğru olmadığının altını çizen Kavukcu, "Sane ismini ocak ayında da konuştuk. Bir tek Sane değil, dünyada çok farklı isimler var. Nereye transfer yapacağımızın iki tanesi belli oluyor. 10 numaramız eksik oluyor, kaleci oluyor. Hangi oyuncuları alacağımızı netleştirmedik. Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var. Çok az zaman kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Osimhen'in Bonservisini Alacak Bütçeyi Hazırladı - Son Dakika

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