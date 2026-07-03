Galatasaray, Patricia Morais ile Anlaştı - Son Dakika
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Galatasaray, Patricia Morais ile Anlaştı

03.07.2026 18:16
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekizli kaleci Patricia Morais ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekiz Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi Patricia Morais ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Patricia Morais'e 'Galatasaray ailesine hoş geldin' diyor, sarı-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.

Kulüp kariyeri boyunca birçok ulusal başarıya imza atan tecrübeli file bekçisi, Portekiz Ligi, Portekiz Kupası ve Portekiz Süper Kupası'nda şampiyonluklar yaşadı.

Portekiz Milli Takımı'nda 100'ün üzerinde maça çıkan Patricia Morais, UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası ve FIFA Kadınlar Dünya Kupası başta olmak üzere birçok büyük uluslararası organizasyonda kaleyi korudu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Morais, "Benim için Galatasaray gibi bir kulübü temsil edebilmek çok önemli. Burada olmaktan çok mutluyum. Kesinlikle kazanmak için geldim. Umarım birçok şampiyonluk kazanabiliriz. Kazanmaya çok açım. Kulüp de öyle. Bu yüzden Galatasaray'ı zirvede görebilmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

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