Galatasaray, Pendikspor\'u ağırlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın konuk edeceği Pendikspor ile ligde 2. kez mücadele edecek.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray yarın saat 19.00'da RAMS Park'ta Pendikspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 87 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda topladığı 30 puanla 19. sırada yer alıyor.
2. randevu
Galatasaray ile Pendikspor, bugüne kadar resmi maçlarda 1 kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Pendik'in sahasında oynanan müsabakayı sarı-kırmızılılar, Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech'in golleriyle 2-0'lık skorla kazandı.
Son 20 lig maçını kaybetmedi
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray oynadığı son 20 maçta rakiplerine kaybetmedi. Son olarak ligin ilk yarısında Hatayspor'a yenilen sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 18 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan ayrıca son 13 lig maçında da 3 puan kazandı. Cimbom ligde en son deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Evinde yenilmiyor
Süper Lig'de evinde en son geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, bu maçın ardından ligde evinde kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, geride kalan süreçte oynadığı 33 lig maçında 31 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Aslan, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 16 karşılaşmada da 3 puan aldı ve bu alanda sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak dikkat çekiyor.
Ligin en az gol yiyen takımı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon savunma performansıyla da öne çıkıyor. Sarı-kırmızılılar oynadığı 32 karşılaşmada kalesinde 20 gol gördü ve bu performansıyla da ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor. Aslan ayrıca bu müsabakaların 17'sinde de kalesini gole kapadı.
Muslera rekorunu geçebilir
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kendisine ait olan sarı-kırmızılılarda bir sezonda en çok maçta gol yememe rekorunu geçtiğimiz haftaki Alanyaspor maçıyla egale etti. Muslera, 2011-2012 sezonunda Süper Lig'de 90 dakika oynadığı 32 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapatmıştı. 37 yaşındaki eldiven, Pendikspor karşısında gol yemezse bu alanda kendi rekorunu kıracak.
Mauro Icardi'den son 4 maçta 5 gol
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de son 4 haftada rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Bu sezon ligde 28 maçta görev alan Icardi 19 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında 20 gollü Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun ardından ikinci sırada bulunuyor.
Galatasaray üst üste kazanma rekorunu tekrarlayabilir
Galatasaray, Pendikspor'u mağlup etmesi durumunda kendisine ait Süper Lig'de üst üste kazanma rekorunu tekrarlayacak. Geçtiğimiz sezon ligde art arda 14 karşılaşmadan galip ayrılan sarı-kırmızılıların serisi deplasmanda Konyaspor'a 2-1'lik skorla kaybetmesiyle sona ermişti.
6 futbolcu sarı kart sınırında
Galatasaray'da, Pendikspor mücadelesi öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmesi durumunda 34. haftada deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak
Galatasaray - Pendikspor karşılaşmasını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Aleks Taşcıoğlu yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak. - İSTANBUL
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