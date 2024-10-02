Galatasaray, RFS ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, RFS ile Deplasmanda Karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde RFS'ye konuk olacak. Maç saat 19.45'te başlayacak.

02.10.2024 09:16
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile karşılaşacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle başladı. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.

Galatasaray, yeni formatıyla düzenlenen "Kupa 2"deki ilk maçında Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yendi. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta maçlarını galibiyetle tamamlayan 13 takım arasında averajla 5. sırada yer aldı.

Letonya 1. Futbol Ligi'nde (Virsliga) geçen sezonu şampiyon tamamlayarak tarihinde ikinci kez mutlu sona ulaşan RFS ise UEFA Avrupa Ligi'ne Romanya temsilcisi FCSB'ye 4-1 yenilerek başladı.

Slovak hakem Glova yönetecek

Müsabakada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Filip Glova düdük çalacak.

Glova'nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Lukas Dzivjak olacak.

Video Yardımcı Hakem odasında Michal Ocenas görev alacak.

Kalede Günay Güvenç olacak

Galatasaray'ın kalesini tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç koruyacak.

Takım kaptanı Fernando Muslera, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza aldı. Cezasının ilk maçını PAOK müsabakasında çeken Uruguaylı kaleci, RFS karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Muslera'nın yokluğunda Galatasaray'ın kalesinde Günay Güvenç görev yapacak. 33 yaşındaki file bekçisi, 3-1 kazanılan PAOK maçında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde güven vermişti.

Ziyech, Sallai, Eyüp ve Gökdeniz forma giyemeyecek

Galatasaray'da sakatlığı süren Hakim Ziyech ile UEFA listesinde adı olmayan Eyüp Aydın, Gökdeniz Gürpüz ve yeni transfer Roland Sallai, RFS'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Fas Milli Takımı'nın eylül ayı başında Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Ziyech, henüz sakatlığını atlatamadı. Genç futbolcular Eyüp ve Gökdeniz ile yeni transfer Sallai ise isimleri UEFA listesine verilmediği için yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Kadro değerleri arasında "büyük" fark

Galatasaray, güncel kadro değeri bakımından farklı şekilde RFS'nin önünde yer alıyor.

Transfermarkt verilerine göre sarı-kırmızılı ekip, 288 milyon avroluk değeriyle UEFA Avrupa Ligi'ndeki 36 takım arasında 7. sırada yer aldı. RFS ise 9.4 milyon avroluk değeriyle son sırada bulunuyor.

Galatasaray'ın geniş kadrosu

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Şen, Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı, Kerem Demirbay, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Lucas Torreira, Dries Mertens, Yusuf Demir, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi, Michy Batshuayi, Victor Osimhen.

Sarı-kırmızılıların "Kupa 2" fikstürü

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 8 maçlık fikstürü şöyle:

1. hafta: Galatasaray-PAOK (Yunanistan): 3-1

2. hafta: RFS (Letonya)-Galatasaray

3. hafta: Galatasaray-Eifsborg (İsveç)

4. hafta: Galatasaray- Tottenham (İngiltere)

5. hafta: AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

6. hafta: Malmö (İsveç)-Galatasaray

7. hafta: Galatasaray- Dinamo Kiev (Ukrayna)

8. hafta: Ajax (Hollanda)-Galatasaray

RFS, son haftalarına girilen Virsliga'da lider

Başkent Riga temsilcisi, Virsliga'da 78 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Mavi-beyazlılar, ligde çıktığı 30 müsabakada 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 90 gol gönderen RFS, kalesinde 19 gol gördü. Ligdeki son 19 müsabakada mağlup olmayan RFS, 17 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Virsliga'da mücadele eden 10 takım, bir sezonda birbiriyle dörder kez karşı karşıya geliyor. Ligde toplam 36 hafta sonunda ilk sırayı alan ekip, şampiyonluğunu ilan ediyor.

Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden başlayan RFS, ikinci turda elenerek "Kupa 2" elemelerinde yoluna devam etti. Bu kulvarda mücadele edebilmek için çıktığı 4 maçı (Biri seri penaltı atışları sonunda) kazanan mavi-beyazlılar, adını 36 takım arasına yazdırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, RFS ile Deplasmanda Karşılaşacak - Son Dakika

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