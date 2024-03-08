Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılan maç, saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Bahattim Şimşek yönetiyor.
Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı. Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.
Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev.
21' Orta sahada topu kazanan Olawoyin, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
20' Kaan Ayhan sakatlanarak oyundan çıktı. Zaha oyunda.
16' Maçta tempo şu dakikalarda biraz düştü...
13' Sağ kanatta topla buluşan Shelvey ceza sahasına giren Minchev'e pasını verdi ancak Berkan topu taca uzaklaştırdı.
11' Nelsson, Minchev ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
10' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayında top önüne düşen Köhn gelişine şutunu çekti ve top ağlara gitti.
9' GOL Köhn ile Galatasaray öne geçiyor.
8' Barış orta alanda topla buluştu ve şutunu çekti. Kaleci Gökhan topu kornere gönderdi.
7' Sol kanattan topla gelen Köhn son çizgiye indi ve ortasını açtı fakat savunma Icardi'ye gelmeden topu uzaklaştırdı.
6' Nelsson savunma arkasına sarkan Icardi'ye uzun pasını gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
3' Sağ kanattan topla gelen ve son çizgiye inen Barış, Olawoyin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.
1' Maç başladı...
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi - Son Dakika
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta teknik direktör Okan Buruk tarafından kadroda değişiklik yapıldı. Berkan Kutlu'nun stoperde görev aldığı maçta, Hakim Ziyech ise uzun bir aradan sonra ilk kez kadroya girdi. Fernando Muslera ise sarı-kırmızılı formayı 400. kez giydi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinin 11'ine göre Çaykur Rizespor maçında tek değişiklik yaparak Berkan Kutlu'ya görev verdi. Sakatlıklardan dolayı Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Serge Aurier ve Sergio Oliveira kadroda yer almadı. Hakim Ziyech ise 16 maç sonra kadroda yer aldı. Mauro Icardi'nin saç stili değişirken, Galatasaraylı futbolcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.
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