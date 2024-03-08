Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi - Son Dakika
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Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelede 1-0 Galatasaray önde.

08.03.2024 18:52
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Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. RAMS Park'ta yapılan maç, saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı hakem Bahattim Şimşek yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı. Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

G.SARAY'DA 4 SAKAT

Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Serge Aurier ve Davinson Sanchez Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemeyecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev.

CANLI ANLATIM

21' Orta sahada topu kazanan Olawoyin, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

20' Kaan Ayhan sakatlanarak oyundan çıktı. Zaha oyunda.

16' Maçta tempo şu dakikalarda biraz düştü...

13' Sağ kanatta topla buluşan Shelvey ceza sahasına giren Minchev'e pasını verdi ancak Berkan topu taca uzaklaştırdı.

11' Nelsson, Minchev ile çıktığı hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

10' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayında top önüne düşen Köhn gelişine şutunu çekti ve top ağlara gitti.

9' GOL Köhn ile Galatasaray öne geçiyor.

8' Barış orta alanda topla buluştu ve şutunu çekti. Kaleci Gökhan topu kornere gönderdi.

7' Sol kanattan topla gelen Köhn son çizgiye indi ve ortasını açtı fakat savunma Icardi'ye gelmeden topu uzaklaştırdı.

6' Nelsson savunma arkasına sarkan Icardi'ye uzun pasını gönderdi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

3' Sağ kanattan topla gelen ve son çizgiye inen Barış, Olawoyin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

1' Maç başladı...

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Rizespor, Futbol, Spor, Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • yağız spotcu: bu lig bitmiş gs nin gölünden önce rizeli %100 gol atacagı yerde calım yapıor donüşünde gol yıyor rize yazık ya.. 0 0 Yanıtla
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