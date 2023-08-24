Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek grup etabı için büyük avantaj yakaladı. UEFA ülke sıralamasında 30.350 puana yükselen Türkiye, 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Türkiye'nin UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'da bitirmesi durumunda, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
Son Dakika › Spor › Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! Türkiye'nin UEFA sıralamasında artık bambaşka bir hedefi var - Son Dakika