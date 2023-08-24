Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! Türkiye'nin UEFA sıralamasında artık bambaşka bir hedefi var - Son Dakika

Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! Türkiye'nin UEFA sıralamasında artık bambaşka bir hedefi var

Son Güncelleme: 24.08.2023 08:21

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Molde'yi 3-2 mağlup ederek grup etabı için büyük avantaj yakaladı. Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 10. sıradaki yerini sağlamlaştırırken, artık 9. sıra hayal olmaktan çıktı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek grup etabı için büyük avantaj yakaladı. UEFA ülke sıralamasında 30.350 puana yükselen Türkiye, 10. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT KATILACAĞIZ

Türkiye'nin UEFA sıralamasında sezonu ilk 10'da bitirmesi durumunda, 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de şampiyon olacak takım, 2025-2026 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlayacak.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! Türkiye'nin UEFA sıralamasında artık bambaşka bir hedefi var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ülke puanı yükselmeye devam ediyor! Türkiye'nin UEFA sıralamasında artık bambaşka bir hedefi var - Son Dakika
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