Galatasaray Şampiyonluğu Kutlandı

GALATASARAY'ın Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Türkiye birlikte yurt dışındaki sarı- kırmızılı taraftarlar tarafından da kutlanıyor.

Almanya'nın Stuttgart kentinde toplanan sarı- kırmızılı taraftar grubu ellerinde Galatasaray bayrakları ve flamalarla şampiyonluk coşkusunu Almanya caddelerine taşıdı.