Galatasaray Şampiyonluğunu 4 İl Kutladı

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray taraftarları Şırnak, Mardin, Siirt ve Elazığ'da kutlama için maçın bitiş düdüğüyle sokağa döküldü. Şırnak'ta Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar tezahüratlar yaparak şampiyonluğu kutladı. Taraftarlardan bazıları araçlarıyla şehir turu atarken, bazıları halay çekti. Fenerbahçeli bir taraftarın Galatasaraylılarla halay çekmesi de kameraya yansıdı.

Öte yandan Cizre ilçesinde Muhammed Enes Kuluman (17), başını sıyıran yorgun mermi nedeniyle yaralandı. Şırnak merkezde de havaya ateş açan H.T. gözaltına alındı.

Mardin'de bir araya gelen yüzlerce Galatasaray taraftarı da, şampiyonluğu büyük coşkuyla kutladı.

Takım bayrakları ve formalarıyla çarşı merkezi ve caddelerde tezahüratlar yapan taraftarlar caddelerde de uzun araç konvoyları oluşturuldu. Havai fişek gösterileri yapılırken, polis, cadde ve meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Siirt'te de taraftarlar kentin trafiğe kapalı olan Güreş Caddesi'nde bir araya gelerek şampiyonluğu kutladı. Fenerbahçeli bir taraftarın Galatasaraylıların arasında şampiyonluğu kutlaması kameraya yansıdı. Fenerbahçeli taraftar, "13 senedir yaşamıyoruz. Dedim artık yeter. Artık Galatasaraylıyım" dedi.

Elazığ'da da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Havai fişekler atıldı.

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