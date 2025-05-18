Galatasaray Şampiyonluk İlan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Şampiyonluk İlan Etti

Galatasaray Şampiyonluk İlan Etti

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi.

18.05.2025 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde yapılan maçta İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı, baştan sona oyun üstünlüğünü elinde bulundurdu. Maçın 26. dakikasında Victor Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçen "Cimbom" 3 dakika sonra Barış Alper Yılmaz ile bir gol daha buldu.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Galatasaray, ikinci 45 dakikada girdiği pozisyonlardan yararlanamasa da rakibine gol izni vermedi. "Cimbom" mücadelenin 89. dakikasında kalecisi Fernando Muslera'nın penaltıdan attığı golle skoru 3-0 yaptı. Galatasaray, şampiyonluk için 1 puanın yeterli olduğu mücadeleyi kazanarak tamamladı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip, Süper Lig'deki 28. galibiyetini elde etti. Ayrıca 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, 89 puana ulaştı. Galatasaray, son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girerek şampiyonluğu garantiledi.

Son 9 maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi karşılaşmadan galip ayrıldı.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 9 karşılaşmayı da aldı.

Galatasaray, bu süreçte ligde sırasıyla Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u 4-1, Trabzonspor'u 2-0, Bellona Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u ise 3-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Sahasındaki son 17 lig maçını kaybetmedi

Sarı-kırmızılı ekip, sahasındaki son 17 lig maçında mağlup olmadı.

Son olarak geçen sezonun 37. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 17 lig maçında yenilmedi. Galatasaray, söz konusu süreçte 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'dan Mourinho'ya gönderme

Galatasaray yedek kulübesi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 5 yıldız göndermesi yaptı.

Sarı-lacivertli ekibin Portekizli teknik direktörü, ligin 7. haftasında Onvo Antalyaspor ile müsabakada hakem kararına tepki olarak bilgisayarda bir pozisyonu açarak kameralara gösterdi.

Kayserispor maçının son anlarında Galatasaray yedek kulübesinden, sarı-kırmızı renklerde 5 yıldızın bulunduğu ve İngilizce "The Real One" (Gerçek olan) yazılı görselin olduğu bilgisayar kameralara gösterildi.

Kaleci Muslera, ikinci golünü attı

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla ikinci kez gol sevinci.

Sarı-kırmızılı ekipteki 14. sezonunu geçiren Muslera, ilk golünü Süper Final uygulanan 2011-2012 sezonunun 37. haftasında deplasmanda penaltıdan Manisaspor'a attı.

Tecrübeli file bekçisi, 8 Mayıs 2012'de Manisa'da yapılan maçtan 13 yıl, 1 ay, 10 gün sonra (4788 gün) Kayserispor ağlarını sarstı.

Osimhen golü attı, kızı Hailey anons etti

Galatasaray'ın ilk golünün anonsunu, fileleri havalandıran Victor Osimhen'in kızı Hailey gerçekleştirdi.

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, müsabakanın 26. dakikada Nijeryalı yıldız Osimhen'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 26 yaşındaki santrfor, bu sezon 29. Süper Lig maçında 25. kez fileleri havalandırdı. Türk futbol tarihinin bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu elinde bulunduran Osimhen, 40. resmi maçında toplam gol sayısını 36'ya çıkardı.

Victor Osimhen'in attığı golün anonsunu ise kızı Haly'den geldi. Üç yaşındaki Hailey, golün ardından mikrofonu alarak babasının adını anons etti.

Barış Alper, ligde 12 gole ulaştı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'deki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Mücadelenin 29. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper, bu sezon Süper Lig'de 12. kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki futbolcu, 48. resmi maçında 14 gole ulaştı.

Ayrıca attığı golün ardından yedek kulübesinden aldığı telefonla video çekerek sevincini yaşayan Barış Alper, hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Icardi'den "oyuna girme" şakası

Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, teknik ekiple şakalaştı.

Müsabakayı Galatasaray yedek kulübesinin arkasındaki tribünden takip eden Icardi, maçın 17. dakikasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in sakatlandığı bir pozisyonda yedek kulübesine, "Oyuna girebilirim" şeklinde işaret yaptı.

Sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Icardi'nin bu şakası gülüşmelere neden oldu.

Kaynak: AA

Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen, Kayserispor, Galatasaray, Galatasaray, Politika, istanbul, Muslera, Bellona, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluk İlan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yeri sahibi “Bir şey olmaz“ dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi İş yeri sahibi "Bir şey olmaz" dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Ege’nin saklı jeolojik mirası, ’Yanık Ülke’ olarak bilinen Kula Volkanları Ege'nin saklı jeolojik mirası, 'Yanık Ülke' olarak bilinen Kula Volkanları
Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı
Büyükşehirde zehirli yılan alarmı Büyükşehirde zehirli yılan alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi
Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı
Tramvay durağında taciz Sapığı tekme tokat dövdüler Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler
Barış Alper’in Galatasaray’dan ayrılmak için tek şartı var Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ’Cumartesi Anneleri’nin eylemine katıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

22:55
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
22:37
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
22:27
Fenerbahçeliler çıldırdı Takımın yıldız ismi Galatasaray’ı takip etti
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
16:25
Slovenya’da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
Slovenya'da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
16:24
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
16:21
İtalyanlar Osimhen’in yeni adresini duyurdu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu
16:12
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan’a oy vermedim ama...
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...
16:01
Fenerbahçe’de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
15:47
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’a 11 sene sonra dönüyor
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra dönüyor
15:33
Resmi açıklama geldi Real Madrid’den 58 milyon euroluk transfer
Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
15:26
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 23:32:54. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Şampiyonluk İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.