Galatasaray Şampiyonluk Kupalarını Aldı - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluk Kupalarını Aldı

Galatasaray erkek futbol takımı Süper Lig şampiyonluğu ve TFF Süper Kupa, kadın futbol takımı ise Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonluğu kupalarını RAMS Park'ta düzenlenen törenle aldı. Tören, DJ performansı, şarkılar ve dron şovlarıyla renklendi. Galatasaray Başkanı, teknik heyet ve futbolcular da sahneye çıkarak taraftarları selamladı. Kupaların verilmesiyle birlikte futbolcular, seçtikleri şarkılarla sahneye çıkarak kutlamalara katıldılar.

27.05.2024 22:52
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Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan ve TFF Süper Kupayı kazanan Galatasaray erkek futbol takımı ile Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan kadın futbol takımı, RAMS Park'ta düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Sezonu liglerinde şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray erkek ve kadın takımları için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta 'Şampiyonun Gala Gecesi' adıyla kutlamalar yapıldı.

Tören öncesinde Suat Ateşdağlı DJ performansı sergilerken, şarkıcılar Emircan İğrek, Uzi, Zara ve Edis de konserleriyle taraftarları coşturdu.

Gökyüzünde dron şov

Kutlamalar gökyüzünde yapılan dron şovlarıyla devam etti. Dronlarla Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gol sevinci yapılırken ayrıca 'Tek büyük Galatasaray', 'Şampiyon Galatasaray' ve 'İyiler sonunda mutlaka kazanır' yazıldı ve çeşitli gösteriler de gerçekleştirildi.

Tribünlerde ışık gösterileri yapılırken, stadyumun üstüne de 24. Süper Lig şampiyonluğuyla ilgili bayrak açıldı.

İlk olarak kadın futbol takımı kupasını aldı

Törende İlk önce Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın kupası verildi. Kadın futbolcular ve teknik heyet tek tek sahneye çağrılırken, madalya ve kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Müderrisgil takdim etti. Futbolcular daha sonra hep birlikte kupayı kaldırdı ve statta kupayla tur attı.

Okan Buruk sahneye oğlu Ali Yiğit ile geldi

Galatasaray'da teknik direktör olarak 2. şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, alkışlarla sahneye çıktı. Buruk, oğlu Ali Yiğit Buruk ile sahneye geldi. Okan Buruk, sarı-kırmızılıların isteğini kırmadı ve onlara 3'lü çektirdi. Buruk'un ardından teknik heyet sahneye davet edildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri de tek tek sahneye çıkarak, taraftarları selamladı.

Son olarak sıra futbolculara geldi ve seçtikleri şarkılarla sahneye çıktı. Dayı lakaplı Kerem Demirbay 'Ezel' dizisinin müziğiyle sahnede yürüdü.

Mertens ve oğlu Ciro'dan taraftarlara 3'lü

Belçikalı futbolcu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve oğlu Ciro ile gelirken, sarı-kırmızılı taraftarlar Ciro'ya yoğun ilgi gösterdi. Mertens, Ciro ile birlikte daha sonra taraftarların yanına giderek 3'lü çektirdi.

Mauro Icardi'den, Edin Dzeko'ya gönderme

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı ile alana giriş yaptı. Icardi, meşaleler eşliğinde çocuklarıyla sahneye gelirken, gol krallığında yarıştığı Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli futbolcusu Edin Dzeko'nun da gol attığında çalan şarkıya gönderme yapıldı. Icardi ayrıca 'Fener ağlama' tezahüratı yaptı.

Erkek futbol takımına kupaları, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi

Erkek futbol takımının, TFF Süper Kupa ve Süper Lig kupaları ve madalyalarını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi takdim etti. Sarı-kırmızılı futbolcular hep beraber kupayı havaya kaldırarak, büyük sevinç yaşadı. Daha sonra futbolcular, 24. Süper Lig şampiyonluğunu tribünlere giderek doyasıya kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluk Kupalarını Aldı - Son Dakika

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