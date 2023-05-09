Galatasaray önündeki 3 maçı kazanıp Fenerbahçe maçında skora bakılmaksızın sahasında kupayı kaldırmanın planlarını yapıyor - Son Dakika
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Galatasaray önündeki 3 maçı kazanıp Fenerbahçe maçında skora bakılmaksızın sahasında kupayı kaldırmanın planlarını yapıyor

09.05.2023 10:09

Son oynadıkları Başakşehir maçını kazanan Galatasaray, şampiyonluk hesaplarına başladı. Sarı-kırmızılılar, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü maçlarından 3 puan alırsa Fenerbahçe derbisinin sonucuna bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, hesap yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, son olarak 23. şampiyonluk yolunda Başakşehir'i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü.

3 MAÇ YETİYOR

Ezeli rakibinin 5 puan önünde yer alan Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.

FENERBAHÇE'YE PUANLAR YETMEYEBİLİR

Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak. Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanaryaya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.

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Son Dakika Spor Galatasaray önündeki 3 maçı kazanıp Fenerbahçe maçında skora bakılmaksızın sahasında kupayı kaldırmanın planlarını yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray önündeki 3 maçı kazanıp Fenerbahçe maçında skora bakılmaksızın sahasında kupayı kaldırmanın planlarını yapıyor - Son Dakika
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