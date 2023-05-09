Galatasaray önündeki 3 maçı kazanıp Fenerbahçe maçında skora bakılmaksızın sahasında kupayı kaldırmanın planlarını yapıyor

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, hesap yapmaya başladı. Sarı-Kırmızılılar, son olarak 23. şampiyonluk yolunda Başakşehir'i devirerek, kritik bir virajı da başarıyla döndü.

3 MAÇ YETİYOR

Ezeli rakibinin 5 puan önünde yer alan Galatasaray, İstanbulspor, Sivasspor ve Ankaragücü karşılaşmalarının tamamından 3'er puanla ayrılırsa, son hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine şampiyon çıkacak.

FENERBAHÇE'YE PUANLAR YETMEYEBİLİR

Bu doğrultuda puanını 82 yapacak olan Okan Buruk'un öğrencileri, son hafta hükmen kazanılan 3 puanla 85 puana ulaşacak. Fenerbahçe kalan 5 mücadelesinin tamamını kazansa bile bu puanlar Kanaryaya yetmeyecek. Sarı-Lacivertliler, 5'te 5 yaparsa ancak 83 puana ulaşabilecek. Bu sonuçlara göre Galatasaray, şampiyonluğunu ilan edecek.