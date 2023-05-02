Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, son haftalardaki yaşadığı puan kayıplarının ardından yeni bir karar aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 3 Mayıs Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman yapma kararı aldı. Saat 17:30'da başlayacak antrenmanda Galatasaraylı taraftarlarla, futbolcular ve teknik heyet bir araya gelecek.
Öte yandan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan teknik direktör Okan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.
İşte Okan Buruk'un paylaşımı;
Son Dakika › Spor › Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek - Son Dakika