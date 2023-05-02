Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek - Son Dakika
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Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek

02.05.2023 14:18

Süper Lig'de son olarak derbide Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan ve Başakşehir maçı öncesi moral depolamak isteyen Galatasaray, 3 Mayıs'ta Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlarına açık antrenman düzenleme kararı aldı. Oynayacak son 4 maçı da kazanıp şampiyon olmak isteyen Aslan, ilk olarak Başakşehir maçına odaklanmış durumda.

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, son haftalardaki yaşadığı puan kayıplarının ardından yeni bir karar aldı.

TARAFTARA AÇIK OLACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 Mayıs Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman yapma kararı aldı. Saat 17:30'da başlayacak antrenmanda Galatasaraylı taraftarlarla, futbolcular ve teknik heyet bir araya gelecek.

Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı

OKAN BURUK'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan teknik direktör Okan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.

İşte Okan Buruk'un paylaşımı;

Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı
YORUMLAR (1)
  • fatih kara : valla Okan Buruk gidişin gidiş değil hadi hayırlısı.. Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
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Florya Metin Oktay Tesisleri, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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