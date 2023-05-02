Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek

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Ne kadar para kaptırdığı ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan Galatasaray, son haftalardaki yaşadığı puan kayıplarının ardından yeni bir karar aldı.

TARAFTARA AÇIK OLACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, 3 Mayıs Çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftarlara açık antrenman yapma kararı aldı. Saat 17:30'da başlayacak antrenmanda Galatasaraylı taraftarlarla, futbolcular ve teknik heyet bir araya gelecek.

OKAN BURUK'TAN PAYLAŞIM

Öte yandan bu kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan teknik direktör Okan Buruk "Galatasaraylıyım de, göğsünü gere gere. Mayıslar bizim, şampiyonluk çok yakın." ifadelerini kullandı.

İşte Okan Buruk'un paylaşımı;